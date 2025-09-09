szeptember 9., kedd

Isten Hozott Titeket!

27 perce

Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Címkék#Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház#születés#baba

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Gólyahír.

Szabó Róbert
Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Gólyahír

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

gólyahír
Gólyahír

Gólyahír

Születések Székesfehérváron szeptember 1. és szeptember 7. között:

szeptember 1.

Molnár Miron – Molnár-Németh Regina és Molnár Csaba gyermeke
Bivál Ármin – Bivál Cintia Bivál Bence gyermeke
Vas Ármin Zsombor – Pajor Szilvia és Vas Krisztián gyermeke

szeptember 2.

Varga Ádám – Vargáné Hortoványi és Erika Varga Zsolt gyermeke
Csalai Mirabell – Csalainé Kiss Gabriella és Csalai Gábor gyermeke
Godány Nátán Attila – Hepp Anita és Godány Attila gyermeke
Rácz Alíz és Rácz Martin – Tardi Zsanett és Rácz Tibor gyermeke
Dézsi Bella – Dézsi-Horváth Ildikó és Dézsi Ádám gyermeke
Kardos Lenke Anna – Kardos Noémi és Kardos Levente gyermeke
Varga Eliza Franciska – Varga-Nyolcas Ida és Varga Péter Márk gyermeke

szeptember 3.

Tóth Ármin – Tóthné Porkoláb Rita és Tóth Dávid Márk gyermeke
Magyar Olivér – Magyar-Bokó Zsanett és Magyar Zoltán gyermeke
Sterczer Boglárka – Katona Krisztina és Sterczer János gyermeke
Boros Dorka Boglárka – Boros-Szalai Nikolett és Boros Tamás gyermeke
Pörjés Lotti – Pörjésné Molnár Kata Judit és Pörjés Péter gyermeke
Daróczi Rózi – Darócziné Farkas Anett és Daróczi Kornél gyermeke
Zsiga Fatima – Zsiga Rómeóné és Zsiga Rómeó gyermeke
Burnyoczki Olivér – Burnyoczkiné Kiss Melinda és Burnyoczki Patrik
Fehérvári Anna Luca – Fehérváriné Trádler Csilla és Fehérvári Máté gyermeke

szeptember 4.

Bodoki Balázs – Bodokiné Kárpáti Katinka és Bodoki Tamás gyermeke
Bognár Bianka – Bognár-Fülöp Klaudia és Bognár Miklós gyermeke
Kapiller Blanka Tedóra – Boór Bernadett Hilda és Dr. Kapiller Mátyás Dávid gyermeke
Zelei-Kóti Melodi – Zelei-Kóti Bernadett és Zelei Zsolt gyermeke
Irsa Tímea – Irsa Tamásné és Irsa Tamás gyermeke
Somogyi Dorka – Somogyiné Csákics Dominika és Somogyi Gergely gyermeke

szeptember 5. 

Maros Dominik – Maros Enikő és Maros Zsolt gyermeke
Vas György Tibor – Tóth Alexandra és Vas Rajmond gyermeke
Szebenyi Anna Borka – Szebenyi-Szlovák Dorottya Mária és Szebenyi Gergely gyermeke
Minda Péter – Pajor Viktória és Minda Péter gyermeke
Abonyi Máté – Abonyi Kamilla Diána és Abonyi Gábor gyermeke
Németh Noémi – Bárány Kitti és Németh Richárd Norbert gyermeke

szeptember 6.

Adorján Örs – Adorján-Varga Eszter és Adorján József gyermeke
Kosika Alisa Ramóna – Kosik Alexandra gyermeke
Radics Botond – Radics Botond és Radics Zoltán gyermeke
Boncz Attila – Bende Bonczné Tóth Enikő és Boncz Attila gyermeke
Nagy Marcell – Csorba Csenge és Nagy Marcell Patrik gyermeke
Varga Gréta – Varga-Reizer Tina és Varga István gyermeke

szeptember 7.

Balaskó Milán – Balaskóné Csvercskó Natália és Balaskó Roland gyermeke

 

