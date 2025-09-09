Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

Születések Székesfehérváron szeptember 1. és szeptember 7. között:

szeptember 1.

Molnár Miron – Molnár-Németh Regina és Molnár Csaba gyermeke

Bivál Ármin – Bivál Cintia Bivál Bence gyermeke

Vas Ármin Zsombor – Pajor Szilvia és Vas Krisztián gyermeke

szeptember 2.

Varga Ádám – Vargáné Hortoványi és Erika Varga Zsolt gyermeke

Csalai Mirabell – Csalainé Kiss Gabriella és Csalai Gábor gyermeke

Godány Nátán Attila – Hepp Anita és Godány Attila gyermeke

Rácz Alíz és Rácz Martin – Tardi Zsanett és Rácz Tibor gyermeke

Dézsi Bella – Dézsi-Horváth Ildikó és Dézsi Ádám gyermeke

Kardos Lenke Anna – Kardos Noémi és Kardos Levente gyermeke

Varga Eliza Franciska – Varga-Nyolcas Ida és Varga Péter Márk gyermeke

szeptember 3.

Tóth Ármin – Tóthné Porkoláb Rita és Tóth Dávid Márk gyermeke

Magyar Olivér – Magyar-Bokó Zsanett és Magyar Zoltán gyermeke

Sterczer Boglárka – Katona Krisztina és Sterczer János gyermeke

Boros Dorka Boglárka – Boros-Szalai Nikolett és Boros Tamás gyermeke

Pörjés Lotti – Pörjésné Molnár Kata Judit és Pörjés Péter gyermeke

Daróczi Rózi – Darócziné Farkas Anett és Daróczi Kornél gyermeke

Zsiga Fatima – Zsiga Rómeóné és Zsiga Rómeó gyermeke

Burnyoczki Olivér – Burnyoczkiné Kiss Melinda és Burnyoczki Patrik

Fehérvári Anna Luca – Fehérváriné Trádler Csilla és Fehérvári Máté gyermeke

szeptember 4.

Bodoki Balázs – Bodokiné Kárpáti Katinka és Bodoki Tamás gyermeke

Bognár Bianka – Bognár-Fülöp Klaudia és Bognár Miklós gyermeke

Kapiller Blanka Tedóra – Boór Bernadett Hilda és Dr. Kapiller Mátyás Dávid gyermeke

Zelei-Kóti Melodi – Zelei-Kóti Bernadett és Zelei Zsolt gyermeke

Irsa Tímea – Irsa Tamásné és Irsa Tamás gyermeke

Somogyi Dorka – Somogyiné Csákics Dominika és Somogyi Gergely gyermeke

szeptember 5.

Maros Dominik – Maros Enikő és Maros Zsolt gyermeke

Vas György Tibor – Tóth Alexandra és Vas Rajmond gyermeke

Szebenyi Anna Borka – Szebenyi-Szlovák Dorottya Mária és Szebenyi Gergely gyermeke

Minda Péter – Pajor Viktória és Minda Péter gyermeke

Abonyi Máté – Abonyi Kamilla Diána és Abonyi Gábor gyermeke

Németh Noémi – Bárány Kitti és Németh Richárd Norbert gyermeke