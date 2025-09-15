1 órája
Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban
Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Gólyahír.
Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.
Gólyahír
Születések Székesfehérváron szeptember 8. és szeptember 14. között:
szeptember 8.
Tarjáni Ádám – Tarjáni-Takács Edit és Tarjáni Mihály gyermeke
Szappanos Fanni Csilla – Kökény Csilla és Szappanos János gyermeke
Szüts Olivér – Szüts-Tóth Boglárka és Szüts István gyermeke
Zsoldos Máté – Zsoldos Erika és Zsoldos Adrián gyermeke
Soós Bernadett – Soós Balázsné és Soós Balázs gyermeke
Karátson Emma – Koleszár Dalma és Karátson András gyermeke
szeptember 9.
Kőrösi Dániel – Kőrösi-Preszter Marina és Kőrösi Péter gyermeke
Tabak Lora – Tabakné Battyányi Alexandra és Tabak Tamás gyermeke
Gangál Attila – Gangál-Horváth Dóra és Gangál István gyermeke
Lukucza Laura Noémi – Lukucza Tímea és Lukucza Líviusz gyermeke
Németh Fruzsina és Németh Flóra – Ádám Beatrix és Németh Kristóf gyermekei
Fehér Zalán Dominik – Fehér Lilla és Fehér Károly gyermeke
Szabó Lilla Petra – Dr. Pécka Nikolett és Szabó Ákos Péter gyermeke
Botezatu Gergő – Kincses Tímea és Botezatu Bálint gyermeke
szeptember 10.
Polgár Lia – Bihari Zsófia és Polgár József gyermeke
Lizák Leila – Farkas Noémi és Lizák Bence gyermeke
Perédi-Kappel Rebeka – Kappel Virág és Perédi Roland gyermeke
szeptember 11.
Tóth Benett Ádám – Tóth Evelin és Tóth Ádám József gyermeke
Oláh Alexander János – Berki Anasztázia Rozália és Oláh János István gyermeke
Lakatos Benedek – Lakatos-Adorján Adrienn és Lakatos Dávid gyermeke
Démuth Lara – Démuth Andrea és Démuth Tibor gyermeke
Csepke Dominik István – Csepke Róbertné és Csepke Róbert gyermeke
Török Zétény Csaba – Török Csabáné és Török Csaba gyermeke
Pálinkás Adél – Barna Boglárka és Pálinkás András gyermeke
Gajdos Olivér – Gajdosné Kovács Erika és Gajdos András Géza gyermeke
szeptember 12.
Farkas Kristóf – Farkas-Németh Adrienn és Farkas Zoltán gyermeke
Bedő Lara – Bedő-Király Enikő és Bedő Zoltán Viktor gyermeke
Horváth Dominik – Hársádi Anita és Horváth Zsolt gyermeke
Hartl Emilia – Hartl-Varga Katalin és Hartl Márton gyermeke
Németh Armand – Németh-Gyene Elizabet és Németh Bence Zsolt gyermeke
Szarvas Rózi – Lengyel Kinga és Szarvas László gyermeke
Pallagi Marcell Zoltán – Bara Dóra és Pallagi Róbert gyermeke
szeptember 13.
Horváth Emma Lívia – Németh Orsolya és Horváth Dávid Károly gyermeke
Lakatos Dion – Lakatos Dorina Ramóna gyermeke
Kovács Áron – Kovácsné Pap Melinda és Kovács László gyermeke
Domak Kamilla – Domak Bianka és Domak Patrik Renátó gyermeke
szeptember 14.
Nagy Olivér – Szabó Réka és Nagy Roland gyermeke
Vinczellér-Megyeri Zétény – Vinczellér Nóra és Megyei István gyermeke