Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

Gólyahír

Születések Székesfehérváron szeptember 8. és szeptember 14. között:

szeptember 8.

Tarjáni Ádám – Tarjáni-Takács Edit és Tarjáni Mihály gyermeke

Szappanos Fanni Csilla – Kökény Csilla és Szappanos János gyermeke

Szüts Olivér – Szüts-Tóth Boglárka és Szüts István gyermeke

Zsoldos Máté – Zsoldos Erika és Zsoldos Adrián gyermeke

Soós Bernadett – Soós Balázsné és Soós Balázs gyermeke

Karátson Emma – Koleszár Dalma és Karátson András gyermeke

szeptember 9.

Kőrösi Dániel – Kőrösi-Preszter Marina és Kőrösi Péter gyermeke

Tabak Lora – Tabakné Battyányi Alexandra és Tabak Tamás gyermeke

Gangál Attila – Gangál-Horváth Dóra és Gangál István gyermeke

Lukucza Laura Noémi – Lukucza Tímea és Lukucza Líviusz gyermeke

Németh Fruzsina és Németh Flóra – Ádám Beatrix és Németh Kristóf gyermekei

Fehér Zalán Dominik – Fehér Lilla és Fehér Károly gyermeke

Szabó Lilla Petra – Dr. Pécka Nikolett és Szabó Ákos Péter gyermeke

Botezatu Gergő – Kincses Tímea és Botezatu Bálint gyermeke

szeptember 10.

Polgár Lia – Bihari Zsófia és Polgár József gyermeke

Lizák Leila – Farkas Noémi és Lizák Bence gyermeke

Perédi-Kappel Rebeka – Kappel Virág és Perédi Roland gyermeke

szeptember 11.

Tóth Benett Ádám – Tóth Evelin és Tóth Ádám József gyermeke

Oláh Alexander János – Berki Anasztázia Rozália és Oláh János István gyermeke

Lakatos Benedek – Lakatos-Adorján Adrienn és Lakatos Dávid gyermeke

Démuth Lara – Démuth Andrea és Démuth Tibor gyermeke

Csepke Dominik István – Csepke Róbertné és Csepke Róbert gyermeke

Török Zétény Csaba – Török Csabáné és Török Csaba gyermeke

Pálinkás Adél – Barna Boglárka és Pálinkás András gyermeke

Gajdos Olivér – Gajdosné Kovács Erika és Gajdos András Géza gyermeke

szeptember 12.

Farkas Kristóf – Farkas-Németh Adrienn és Farkas Zoltán gyermeke

Bedő Lara – Bedő-Király Enikő és Bedő Zoltán Viktor gyermeke

Horváth Dominik – Hársádi Anita és Horváth Zsolt gyermeke

Hartl Emilia – Hartl-Varga Katalin és Hartl Márton gyermeke

Németh Armand – Németh-Gyene Elizabet és Németh Bence Zsolt gyermeke

Szarvas Rózi – Lengyel Kinga és Szarvas László gyermeke

Pallagi Marcell Zoltán – Bara Dóra és Pallagi Róbert gyermeke