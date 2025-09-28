Éremgyűjtő kiállítás és börze az ókortól napjainkig (galéria)

A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Fejér Megyei Alba Regia Szervezete a Szent István Művelődési Házban tartotta a 12. Éremgyűjtő Találkozót és Börzét, ami országos szinten is jelentős elismertségű rendezvény.

A 12. Éremgyűjtő Találkozót és Börze országos szinten is jelentős elismertségű rendezvény, ahol 100-120 kiállító mutatkozik be

Fotó: PJD

Országos szinten is kiemelkedő a fehérvári börze

A művelődési ház két termében is folyt az eszme- és éremcsere, adás-vétel és a sok száz érdeklődő között kevés olyan volt, aki csak megcsodálni érkezett a sok értékes érmékkel jelvényekkel, papírpénzekkel, kitüntetésekkel megrakott asztalt.

Mint kiderült, jellemzően Budapesten vannak a legnagyobb hasonló rendezvények, azonban a vidékiek közül a székesfehérvári az egyik leglátogatottabb. Elsősorban a fővárosból és a Dunántúlról érkeztek a kiállítók, de megjelentek az ország más részeiből is.

– Immár 12 alkalommal rendezzük meg az éremtalálkozót, illetve a és börzét, 100-120 kiállítóval és több száz érdeklődő látogatott el hozzánk. Lehetett látni, hogy a magyarországi gyűjtők krémje itt volt. Országos szinten is kiemelt helyen szerepel a fehérvári börze, talán a szegedi, ami még hasonlóan nagy. Tíz és húszezer közé tehető a kiállítási tárgyak száma. Fontos tudni, hogy ez a kiáltás a numizmatika minden ágát felöleli az ókortól napjainkig, így vannak itt érmék, papírpénzek, kitüntetések, vagyis a rendezvény a numizmatika minden témakörét érinti – mondta Oblat Zsolt a börze szervezője, akitől megkérdeztük, hogy mennyire érkeznek ebbe a körbe fiatalok, illetve hogy mennyire jellemző a generációváltás a gyűjtők körében?

(Galéria a képre kattintva!)