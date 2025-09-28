szeptember 28., vasárnap

Éremgyűjtő kiállítás és börze az ókortól napjainkig (galéria)

Szeptember 28-án szervezték a 12. Őszi Éremgyűjtő Találkozót és börzét. Értékes kiállítási anyagok tízezreit lehetett megtekinteni a Szent István Művelődési és Hitoktatási Házban, ahol sok érme, bankó, jelvény gazdát is cserélt az éremgyűjtő börze négy órája alatt.

Palocsai Jenő
Éremgyűjtő kiállítás és börze az ókortól napjainkig (galéria)

Fotó: PJD

A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Fejér Megyei Alba Regia Szervezete a Szent István Művelődési Házban tartotta a 12. Éremgyűjtő Találkozót és Börzét, ami országos szinten is jelentős elismertségű rendezvény.

A 12. Éremgyűjtő Találkozót és Börze országos szinten is jelentős elismertségű rendezvény, ahol 100-120 kiállító mutatkozik be
Fotó: PJD

Országos szinten is kiemelkedő a fehérvári börze

A művelődési ház két termében is folyt az eszme- és éremcsere, adás-vétel és a sok száz érdeklődő között kevés olyan volt, aki csak megcsodálni érkezett a sok értékes érmékkel jelvényekkel, papírpénzekkel, kitüntetésekkel megrakott asztalt.

Mint kiderült, jellemzően Budapesten vannak a legnagyobb hasonló rendezvények, azonban a vidékiek közül a székesfehérvári az egyik leglátogatottabb. Elsősorban a fővárosból és a Dunántúlról érkeztek a kiállítók, de megjelentek az ország más részeiből is.

– Immár 12 alkalommal rendezzük meg az éremtalálkozót, illetve a és börzét, 100-120 kiállítóval és több száz érdeklődő látogatott el hozzánk. Lehetett látni, hogy a magyarországi gyűjtők krémje itt volt. Országos szinten is kiemelt helyen szerepel a fehérvári börze, talán a szegedi, ami még hasonlóan nagy. Tíz és húszezer közé tehető a kiállítási tárgyak száma. Fontos tudni, hogy ez a kiáltás a numizmatika minden ágát felöleli az ókortól napjainkig, így vannak itt érmék, papírpénzek, kitüntetések, vagyis a rendezvény a numizmatika minden témakörét érinti – mondta Oblat Zsolt a börze szervezője, akitől megkérdeztük, hogy mennyire érkeznek ebbe a körbe fiatalok, illetve hogy mennyire jellemző a generációváltás a gyűjtők körében?

Érmeggyűjtő kiállítás és börze az ókortól napjainkig

Fotók: PJD / FMH

Fiatalodik a éremgyűjtő társadalom

– Szerencsére egyre több a fiatal, mert sajnos kikopnak a nagy öregjeink. A régi éremgyűjtőink akár egészségügyi állapotuk miatt, akár más okból, de abbahagyják a gyűjtést. Ezért is örömteli, hogy most már azt lehet mondani, hogy a gyűjtőink 40-50 százaléka a fiatal generációhoz tartozik, még 40 éves kor alattiak is vannak, és egyre többen kezdenek el gyűjteni.

Sok tényező tartja távol a fiatalokat a gyűjtéstől

A generációváltás a gyűjtők között nagyon ritka. A teljes gyűjtői csapatból talán kettő-három olyat ismerek akiknek az édesapja gyűjtött és a gyermek továbbviszi. Mondhatom, hogy ez egyáltalán nem jellemző. A mai fiatalokat sok minden elviszi a gyűjtéstől, mert annyi minden van ami eltereli az érdeklődésüket, például számítógép, az internet világa – mondta a szervező, akitől azt is megtudtuk, hogy a következő érmeggyűjtő találkozó május második vasárnapján lesz, amikor a helyi egyesület különböző emlékérmeket ad majd ki.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
