1 órája
Éremgyűjtő kiállítás és börze az ókortól napjainkig (galéria)
Szeptember 28-án szervezték a 12. Őszi Éremgyűjtő Találkozót és börzét. Értékes kiállítási anyagok tízezreit lehetett megtekinteni a Szent István Művelődési és Hitoktatási Házban, ahol sok érme, bankó, jelvény gazdát is cserélt az éremgyűjtő börze négy órája alatt.
Fotó: PJD
A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Fejér Megyei Alba Regia Szervezete a Szent István Művelődési Házban tartotta a 12. Éremgyűjtő Találkozót és Börzét, ami országos szinten is jelentős elismertségű rendezvény.
Országos szinten is kiemelkedő a fehérvári börze
A művelődési ház két termében is folyt az eszme- és éremcsere, adás-vétel és a sok száz érdeklődő között kevés olyan volt, aki csak megcsodálni érkezett a sok értékes érmékkel jelvényekkel, papírpénzekkel, kitüntetésekkel megrakott asztalt.
Mint kiderült, jellemzően Budapesten vannak a legnagyobb hasonló rendezvények, azonban a vidékiek közül a székesfehérvári az egyik leglátogatottabb. Elsősorban a fővárosból és a Dunántúlról érkeztek a kiállítók, de megjelentek az ország más részeiből is.
– Immár 12 alkalommal rendezzük meg az éremtalálkozót, illetve a és börzét, 100-120 kiállítóval és több száz érdeklődő látogatott el hozzánk. Lehetett látni, hogy a magyarországi gyűjtők krémje itt volt. Országos szinten is kiemelt helyen szerepel a fehérvári börze, talán a szegedi, ami még hasonlóan nagy. Tíz és húszezer közé tehető a kiállítási tárgyak száma. Fontos tudni, hogy ez a kiáltás a numizmatika minden ágát felöleli az ókortól napjainkig, így vannak itt érmék, papírpénzek, kitüntetések, vagyis a rendezvény a numizmatika minden témakörét érinti – mondta Oblat Zsolt a börze szervezője, akitől megkérdeztük, hogy mennyire érkeznek ebbe a körbe fiatalok, illetve hogy mennyire jellemző a generációváltás a gyűjtők körében?
(Galéria a képre kattintva!)
Érmeggyűjtő kiállítás és börze az ókortól napjainkigFotók: PJD / FMH
Fiatalodik a éremgyűjtő társadalom
– Szerencsére egyre több a fiatal, mert sajnos kikopnak a nagy öregjeink. A régi éremgyűjtőink akár egészségügyi állapotuk miatt, akár más okból, de abbahagyják a gyűjtést. Ezért is örömteli, hogy most már azt lehet mondani, hogy a gyűjtőink 40-50 százaléka a fiatal generációhoz tartozik, még 40 éves kor alattiak is vannak, és egyre többen kezdenek el gyűjteni.
Sok tényező tartja távol a fiatalokat a gyűjtéstől
A generációváltás a gyűjtők között nagyon ritka. A teljes gyűjtői csapatból talán kettő-három olyat ismerek akiknek az édesapja gyűjtött és a gyermek továbbviszi. Mondhatom, hogy ez egyáltalán nem jellemző. A mai fiatalokat sok minden elviszi a gyűjtéstől, mert annyi minden van ami eltereli az érdeklődésüket, például számítógép, az internet világa – mondta a szervező, akitől azt is megtudtuk, hogy a következő érmeggyűjtő találkozó május második vasárnapján lesz, amikor a helyi egyesület különböző emlékérmeket ad majd ki.