4 órája
Zacher megint durván őszinte volt: ez hőségben megmentheti az életed
Folytatódik a fesztiválszezon, ám az önfeledt szórakozás közben sem szabad megfeledkezni néhány dologról. Zacher Gábor toxikológus videóüzenetben mondta el, mire érdemes odafigyelni.
Forrás: YouTube/Metropol
Természetes, hogy melegben jobban izzadunk, erre azonban oda kell figyelni: az elveszített folyadékot pótolni kell. Természetesen nem alkohollal – mondja Zacher Gábor, hangsúlyozva, hogy aki krónikus beteg és gyógyszert szed, az vigye magával a gyógyszereit, sőt, legyen nála egy papír, amire fel van írva, hogy milyen betegségben szenved az illető. A hőség azonban a legtöbb gyógyszernek nem tesz jót, a cukorbetegek például leadhatják az inzulinukat a fesztivál orvosi központjában, ahol megőrzik azt.
Zacher Gábor videóüzenetben figyelmezteti a fesztiválozókat
A meleg mellett az azzal járó napfény is problémákat okozhat: főleg egy fesztiválon fenn áll a napszúrás veszélye, ezért a szakember minimum 50 faktoros fényvédő használatát javasolja. Két-három óránként kenjük be magunkat! De a legfontosabb: folyadék, folyadék, folyadék! – figyelmeztet Zacher Gábor.
