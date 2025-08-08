Zacher megint durván őszinte volt: ez hőségben megmentheti az életed

Természetes, hogy melegben jobban izzadunk, erre azonban oda kell figyelni: az elveszített folyadékot pótolni kell. Természetesen nem alkohollal – mondja Zacher Gábor, hangsúlyozva, hogy aki krónikus beteg és gyógyszert szed, az vigye magával a gyógyszereit, sőt, legyen nála egy papír, amire fel van írva, hogy milyen betegségben szenved az illető. A hőség azonban a legtöbb gyógyszernek nem tesz jót, a cukorbetegek például leadhatják az inzulinukat a fesztivál orvosi központjában, ahol megőrzik azt.

Forrás: Dr. Zacher Gábor tisztelői Facebook-oldal

Zacher Gábor videóüzenetben figyelmezteti a fesztiválozókat

A meleg mellett az azzal járó napfény is problémákat okozhat: főleg egy fesztiválon fenn áll a napszúrás veszélye, ezért a szakember minimum 50 faktoros fényvédő használatát javasolja. Két-három óránként kenjük be magunkat! De a legfontosabb: folyadék, folyadék, folyadék! – figyelmeztet Zacher Gábor.