augusztus 8., péntek

László névnap

28°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

4 órája

Zacher megint durván őszinte volt: ez hőségben megmentheti az életed

Címkék#Zacher Gábor#fesztiválszezon#veszély#hőség

Folytatódik a fesztiválszezon, ám az önfeledt szórakozás közben sem szabad megfeledkezni néhány dologról. Zacher Gábor toxikológus videóüzenetben mondta el, mire érdemes odafigyelni.

Feol.hu
Zacher megint durván őszinte volt: ez hőségben megmentheti az életed

Forrás: YouTube/Metropol

Természetes, hogy melegben jobban izzadunk, erre azonban oda kell figyelni: az elveszített folyadékot pótolni kell. Természetesen nem alkohollal – mondja Zacher Gábor, hangsúlyozva, hogy aki krónikus beteg és gyógyszert szed, az vigye magával a gyógyszereit, sőt, legyen nála egy papír, amire fel van írva, hogy milyen betegségben szenved az illető. A hőség azonban a legtöbb gyógyszernek nem tesz jót, a cukorbetegek például leadhatják az inzulinukat a fesztivál orvosi központjában, ahol megőrzik azt.

zacher gábor
Forrás: Dr. Zacher Gábor tisztelői Facebook-oldal

Zacher Gábor videóüzenetben figyelmezteti a fesztiválozókat

A meleg mellett az azzal járó napfény is problémákat okozhat: főleg egy fesztiválon fenn áll a napszúrás veszélye, ezért a szakember minimum 50 faktoros fényvédő használatát javasolja. Két-három óránként kenjük be magunkat! De a legfontosabb: folyadék, folyadék, folyadék! – figyelmeztet Zacher Gábor.

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu