1 órája
A legmenőbb esküvői járgányt alkotta meg a katonai mentőből a fehérvári VW-rajongó – fotóval, videóval
Ezzel a kisbusszal nem lehet úgy végigautózni az utakon, hogy ne kapna örömteli visszajelzéseket. Minimum mosolyra fakaszt mindenkit, de az integetés, villogtatás, örömujjongás is folyamatos a Volkswagen T2-es Transporter láttán. Idén jubilál ez a remek járgány, melynek egy fehérvári példányával kirándulhattunk egyet, tulajdonosa, Szeglet Imre kíséretében. Az élmény még mindig nagyon ott van – Woodstock és Scooby-Doo is eszünkbe jutott!
Idén 75 éves a Bulli, a Volkswagen legendás kisbusza, amely 1950. március 8-án gördült le először a wolfsburgi gyár szalagjáról. Azóta több mint 12,5 millió példány készült a Volkswagen T2 Transporterből, amely mára nemcsak Európa legsikeresebb haszonjárműve, hanem kultikus szimbólum is – a családi nyaralásoktól a világjáró kempingezéseken át a legendás Woodstock-fesztiválig mindenki számára alapkedvenc. A jubileum apropóján találkoztunk Székesfehérváron Szeglet Imrével, aki igazi Volkswagen-rajongó, és – többek között - egy különleges T2-es Transporter tulajdonosa.
Motorosból VW-s
– Sokáig inkább motoros voltam, de aztán egyszer csak jobban megfertőzött az autózás – meséli Imre. – Az első kocsim egy kis Polo volt, onnantól kezdve pedig már csak Volkswagenek jöttek. Most nyolc autóm van, mind VW.
A gyűjteményében találunk Bogarat, Golfot, Santanát, Typ 181-est, T3-as és T5-ös buszt is. Fehérvári garázsában nagy becsben tartja ezeket a csodákat. Az igazi kincse azonban egy szürke VW T2, amely különleges múltat hordoz magában.
Katonai múltból „buli busz”
– Ez a busz igazi ritkaság, katonai mentőautóként szolgált az osztrák Klagenfurt katonai repterén – magyarázza büszkén, miközben haladunk a busszal. Folyamatosak a visszajelzések: integetnek, villogtatnak, bármerre haladunk. ÉS közben megtudjuk azt is: – Az adattábla szerint valóban ott teljesített szolgálatot, és a benne lévő 19 ezer kilométer teljesen valós lehet.
A jármű 1974-ben készült, 2000 körül került Magyarországra, majd hosszú felújítási folyamat következett. – Darabokra szedtük, lakatolás, fényezés, újrakábelezés, motor- és váltófelújítás várt rá – teszi hozzá. Mint mondja, sokan segítettek neki abban, hogy ilyen szép legyen a végeredmény. Imre szerint a busz újjászületése ugyanis igazi csapatmunka volt. Azon túl, hogy az egész folyamatban édesapja, Szeglet Imre volt a legnagyobb támasza, a karosszéria munkáit Kókány László végezte, a fényezés Friess Alfréd és Petrovicz Attila keze munkáját dicséri, a kárpitos munka Piller Tamás remekműve, míg az összeszerelésben szintén Kókány László, valamint Bánki József segítette. Az alkatrészek beszerzésében pedig, teszi hozzá, Szokolay Csaba és Hudák Mihály nyújtott nélkülözhetetlen támogatást.
Közben megtudjuk azt is: nem véletlen, hogy olyan nagy a tér az utazófedélzeten. Itt volt ugyanis a helye a szétnyíló hordágynak és az orvos számára fenntartott kis ülésnek is. Mutatja is Imre: most ez a tér egyelőre üres, de Imre már ötletel azon, mit lenne érdemes beletenni - kinyitható kanapét és felnyitható asztalt is elképzelt ide. A kárpitozás is láthatóan az egyedi igények szerint készült: elegáns és közben nagyon cuki kockás kárpitot kapott az ülés, a fedélzet egy része és a napellenző is.
A busz azonban végül nem mentőautóként, hanem esküvői „buli buszként” született újjá. – A célunk az volt, hogy vigyük vele a párokat, fotózkodjanak benne, legyen része a nagy napjuknak. Hatalmas feelingje van ugyanis, mókás vezetni, szerethető a formája!
A kép bal alsó ikonjára kattintva további fotók érhetők el
Különleges Volkswagen T2 SzékesfehérváronFotók: S. Töttő Rita / FMH
A legendás Volkswagen T2
A Bulli második generációja, a T2 1967-ben mutatkozott be. A nagyobb ablakokkal, íveltebb szélvédővel és alapból tolóajtóval szerelt kisbusz hamar a korszak jelképévé vált. Európában 1979-ig gyártották, de Latin-Amerikában még évtizedekig futószalagon maradt.
Imre szürke T2-ese is ennek a korszaknak az egyik túlélő darabja – ráadásul különleges katonai felszereltséggel. Műszaki adatai ma is tiszteletet parancsolnak: 1584 ccm-es benzinmotor, 37 kW/50 lóerő teljesítmény, 7 személyes utastér, 60 literes tank és 1360 kilogrammos saját tömeg.
„Ez szerelem”
– Nem volt egyik autóm sem kész állapotban, amikor hozzám kerültek. Mindegyikbe rengeteg munkát fektettünk, de megérte! Amikor végignézek rajtuk, az ember úgy érzi, mintha új autót épített volna. Ez nem egyszerű hobbi, ez szerelem – vallja Imre, aki folyamatosan járja az autós találkozókat világszerte és viszi büszkén a fehérvári autók történetét. A Volkswagen Bulli 75 éve gördült tehát először az utakra, és a világ számos pontján lett a szabadság, az utazás és az életöröm szimbóluma. Székesfehérváron pedig például ez (és ez) a szürke T2 őrzi tovább a legendát – immár boldog párok szolgálatában.
Ahol a T2 szerepet kapott:
Verdák – Fillmore, a hippi mikrobusz, aki egyértelműen a VW T2 Transporter alapján készült.
Scooby-Doo – bár a "Mystery Machine" hivatalosan nem Volkswagen, a rajongók gyakran a VW T2-hez kötik, mivel erősen hasonlít rá a formája.
Tini Nindzsa Teknőcök – a teknőcök legendás „Party Wagon” járműve szintén egy VW busz dizájnjára hajaz, sok változatban T2-es inspirációval.
Forrest Gump (1994) – a hippikorszak jeleneteiben többször feltűnnek színesre festett T2 buszok.
Almost Famous (2000) – a zenekar turnéjának egyik ikonikus járműve egy VW busz.
Család kicsi kincse (2006) – bár itt egy VW T2 „Type 2 Kombi” szerepel fő járműként, maga a film köré is épül a busz.
Vissza a jövőbe (1985) – a líbiai terroristák VW T2 mikrobuszban érkeznek.
That ’70s Show – több epizódban felbukkan a korszakhoz hű VW busz.
Stranger Things – a ’80-as évek hangulatához illően itt is látható Transporter.