A legmenőbb esküvői járgányt alkotta meg a katonai mentőből a fehérvári VW-rajongó – fotóval, videóval

Idén 75 éves a Bulli, a Volkswagen legendás kisbusza, amely 1950. március 8-án gördült le először a wolfsburgi gyár szalagjáról. Azóta több mint 12,5 millió példány készült a Volkswagen T2 Transporterből, amely mára nemcsak Európa legsikeresebb haszonjárműve, hanem kultikus szimbólum is – a családi nyaralásoktól a világjáró kempingezéseken át a legendás Woodstock-fesztiválig mindenki számára alapkedvenc. A jubileum apropóján találkoztunk Székesfehérváron Szeglet Imrével, aki igazi Volkswagen-rajongó, és – többek között - egy különleges T2-es Transporter tulajdonosa.

Székesfehérváron egy ritka Volkswagen T2 Transporter különleges történetet hordoz: katonai mentőautóból lett veterán jármű, amely ma már felújítva esküvőkön szolgál „buli buszként”

Fotó: S. Töttő Rita

Motorosból VW-s

– Sokáig inkább motoros voltam, de aztán egyszer csak jobban megfertőzött az autózás – meséli Imre. – Az első kocsim egy kis Polo volt, onnantól kezdve pedig már csak Volkswagenek jöttek. Most nyolc autóm van, mind VW.

A gyűjteményében találunk Bogarat, Golfot, Santanát, Typ 181-est, T3-as és T5-ös buszt is. Fehérvári garázsában nagy becsben tartja ezeket a csodákat. Az igazi kincse azonban egy szürke VW T2, amely különleges múltat hordoz magában.

Imre T5-ös piros kisbusza még nagyobb látványosság

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Katonai múltból „buli busz”

– Ez a busz igazi ritkaság, katonai mentőautóként szolgált az osztrák Klagenfurt katonai repterén – magyarázza büszkén, miközben haladunk a busszal. Folyamatosak a visszajelzések: integetnek, villogtatnak, bármerre haladunk. ÉS közben megtudjuk azt is: – Az adattábla szerint valóban ott teljesített szolgálatot, és a benne lévő 19 ezer kilométer teljesen valós lehet.

A jármű 1974-ben készült, 2000 körül került Magyarországra, majd hosszú felújítási folyamat következett. – Darabokra szedtük, lakatolás, fényezés, újrakábelezés, motor- és váltófelújítás várt rá – teszi hozzá. Mint mondja, sokan segítettek neki abban, hogy ilyen szép legyen a végeredmény. Imre szerint a busz újjászületése ugyanis igazi csapatmunka volt. Azon túl, hogy az egész folyamatban édesapja, Szeglet Imre volt a legnagyobb támasza, a karosszéria munkáit Kókány László végezte, a fényezés Friess Alfréd és Petrovicz Attila keze munkáját dicséri, a kárpitos munka Piller Tamás remekműve, míg az összeszerelésben szintén Kókány László, valamint Bánki József segítette. Az alkatrészek beszerzésében pedig, teszi hozzá, Szokolay Csaba és Hudák Mihály nyújtott nélkülözhetetlen támogatást.