7 órája
Így védekezhetünk a vérszívók ellen
Hol meleg, hol eső – elég változékony idén a nyári időjárás. Ez a váltakozás azonban kifejezetten kedvez a szúnyogoknak és a kullancsoknak, amelyek bárhol és bármikor kihasználnak egy alkalmat, hogy „megkóstoljanak” bennünket. A Szent Pantaleon Kórház összegyűjtötte, hogyan védekezhetünk ellenük, és mit tegyünk, ha már megtörtént a baj.
A nyár nemcsak a napsütésről és a szabadtéri programokról szól, hanem a szúnyogok és kullancsok támadásáról is. Ezek a vérszívók bárhol, bármikor lecsapnak, a kellemetlenségtől pedig sokszor nem könnyű megszabadulni — írta a duol.hu. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat arról, hogyan ismerhetjük fel a csípések tüneteit, mikor kell orvoshoz fordulni, és milyen házi praktikákkal enyhíthetjük a panaszokat.
Nyár és vérszívók
Kiderül, mely rovarriasztók a leghatékonyabbak, milyen növényekkel tarthatjuk távol a vérszívókat, és hogyan alakíthatjuk át kertünket úgy, hogy ne kínáljon ideális élőhelyet számukra. Hasznos tanácsokat kapunk a kullancsok biztonságos eltávolításáról és a fertőzés jeleinek felismeréséről is. Ha szeretne felkészülten nekivágni a nyári kirándulásoknak és kerti pihenéseknek, ez a praktikus útmutató segít, hogy a meleg hónapokat nyugodtan, viszketés és aggodalom nélkül élvezhesse.