Így védekezhetünk a vérszívók ellen

A nyár nemcsak a napsütésről és a szabadtéri programokról szól, hanem a szúnyogok és kullancsok támadásáról is. Ezek a vérszívók bárhol, bármikor lecsapnak, a kellemetlenségtől pedig sokszor nem könnyű megszabadulni — írta a duol.hu. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat arról, hogyan ismerhetjük fel a csípések tüneteit, mikor kell orvoshoz fordulni, és milyen házi praktikákkal enyhíthetjük a panaszokat.

Nyáresti vérszívók támadásra készen a kertben

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Nyár és vérszívók

Kiderül, mely rovarriasztók a leghatékonyabbak, milyen növényekkel tarthatjuk távol a vérszívókat, és hogyan alakíthatjuk át kertünket úgy, hogy ne kínáljon ideális élőhelyet számukra. Hasznos tanácsokat kapunk a kullancsok biztonságos eltávolításáról és a fertőzés jeleinek felismeréséről is. Ha szeretne felkészülten nekivágni a nyári kirándulásoknak és kerti pihenéseknek, ez a praktikus útmutató segít, hogy a meleg hónapokat nyugodtan, viszketés és aggodalom nélkül élvezhesse.