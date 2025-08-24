Kísérteties tábor Fejérben

Mintha egy posztapokaliptikus filmbe csöppennénk – így hat az elhagyatott tábor látványa, ahol a növények már visszahódították a szobákat, a falakat graffitik díszítik, és a csend uralkodik mindenen. Fejér vármegye egyik eldugott szegletében a természet lassan eltünteti az ember nyomait, mégis minden sarok a múlt történeteit őrzi. A fotókon hol egymásra dobált ágyneműk, hol benőtt falak, hol egy valaha nyüzsgő étkező maradványai tárulnak elénk — írt meg a duol.hu. Ez a különös, nyomasztó, de egyben lenyűgöző atmoszféra az urbex rajongóinak igazi kincs.

Az urbex képek tanúsága szerint a természet lassan visszahódítja a tábort

Fotó: Végh Csaba