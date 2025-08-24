2 órája
Kísérteties tábor Fejérben
A természet lassan, de biztosan visszahódítja, amit az ember egykor birtokba vett. Az urbex világában talán ez az egyik legizgalmasabb felfedezés, amikor egy elhagyatott hely múltja és a jelenben teret nyerő növényzet találkozik. Fejér vármegye egy eldugott részén egy egykori tábor áll üresen, amely ma már inkább emlékeztet egy világvége utáni film díszletére, mint nyüzsgő üdülőhelyre.
Mintha egy posztapokaliptikus filmbe csöppennénk – így hat az elhagyatott tábor látványa, ahol a növények már visszahódították a szobákat, a falakat graffitik díszítik, és a csend uralkodik mindenen. Fejér vármegye egyik eldugott szegletében a természet lassan eltünteti az ember nyomait, mégis minden sarok a múlt történeteit őrzi. A fotókon hol egymásra dobált ágyneműk, hol benőtt falak, hol egy valaha nyüzsgő étkező maradványai tárulnak elénk — írt meg a duol.hu. Ez a különös, nyomasztó, de egyben lenyűgöző atmoszféra az urbex rajongóinak igazi kincs.
Egy elhagyatott tábor az urbex fotós szemével
Ez a hely nem csupán romos épületek sora, hanem egy különleges időkapszula, ahol a múlt és a természet diadala találkozik. Érdemes elolvasni a teljes cikket, mert még több fotó és részlet mutatja meg, milyen kísérteties és lenyűgöző világ rejlik az elhagyatott tábor falai között.