Új lakótelep épül több száz lakással

Aggódnak, füstölögnek a kisajátításra szánt területek lakói Móron – írta a Fejér Megyei Hírlap 1975. augusztus 16-i száma, a településre tervezett új lakótelep ügye kapcsán. Múltidéző sorozatunkban a Hírlap harminc évnél régebbi hírei között válogathatnak, melyek között ezúttal a pázmándi pékmesterről is olvashatnak.

Feol.hu

Öt év, 702 lakás – Új lakótelep születik Móron 

„A kisajátításra szánt területek lakói Móron emigyen aggódnak, füstölögnek: „Máról-holnapra lebontják lakásunkat, el kell hagynunk, kiraknak bennünket, talán még kártalanítást sem fizetnek, megfelelő másik lakást sem adnak...” Van aki hozzátesz, rátesz még egy „lapáttal”, szándékosan rontja a közérzetet, táplálja a bizonytalanságot [...] ” – írta a Fejér Megyei Hírlap 1975. augusztus 16-i száma, egyúttal azt a kérdést is veszegetve, hogy sikerült-e megvalósítani a negyedik ötéves tervidőszak lakásépítési programját. A nyugtalankódóknak akkor a nagyközségi tanács vb-titkára adott választ: „Az egyéni érdek nem szenvedhet csorbát. Ennek ellenére több kisajátított vagy szanálásra váró tulajdonos csak egyéni érdekeivel törődik, igényeit eltúlozza. A kisajátításokat távolabbról szemlélők gyakran igazságtalannak tartják, hogy egyesek öreg ingatlanukért olyan összeget vesznek fel, amelyből nemcsak új, korszerűbb házra telik, de még más igények kielégítésére is. Időszerűvé vált a kisajátítással kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálása, hogy maradéktalanul érvényesüljön az egyéni és a közösségi érdek összhangja.”

 

A pázmándi pékmester

„Semmid sincs otthon, ha kenyered nincs! — mondták a régiek. [...] Öregedő parasztház a pámándi faluszélen, a környéket körbelengő kenyérillat és szerény felirat adja tudtul, hogy itt pékség működik. A porta előtti kis széken hunyorgó tekintettel, laposakat pislantva néz a délelőtti napsütésbe Kovács András, a helybeli pékmester. [...] Kovács András szerint nincs semmi különleges abban, amit csinál, mindössze az a titka a jó kenyérnek, hogy nagyon alaposan oda kell figyelni a készítésére, előfordulhat, hogy akár néhány perc alatt elronthatja az ember hosszú órák munkáját. Fontos ezenkívül a kézi munka, legalább is a formázásnál, mert nem mindent lehet a gépre bízni. A kérdésre, hogy miért is szép ez a mesterség, és hogy az új kenyér ünnepe a pék ünnepe is — a mester így válaszol: — Ünnep a péknek is, mert jóval többet dolgozhat, a mesterségben pedig az a legjobb érzés, amikor hallja, hogy mondják a vevők: — Nézd csak milyen szép ez a mai kenyér!” – részlet egy, a Fejér Megyei Hírlap 1985. augusztus 16-i számában szereplő cikkből.



 

 

