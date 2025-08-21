Ezt látnod kell: így sütöttek kenyeret a székesfehérvári tűzoltók – videóval

Augusztus 20-án, Magyarország születésnapján a tűzoltók nem pihentek, hanem figyeltek arra, hogyha probléma adódik, akkor minél hamarabb segíteni tudjanak az embereknek, ahogy azt a mindennapok során teszik. A székesfehérvári lánglovagok a munka mellett arra is figyeltek, hogy friss kenyér kerüljön az asztalukra, mutatjuk!

Tűzoltó a mindennapi szerepében, de a fehérvári tűzoltók most egészen új oldalukat mutatták be

Fotó: Illusztráció

A tűzoltók megmutatták, hogyan kell kenyeret sütni

A székesfehérvári tűzoltók nem először tettek közzé videót a TikTokon, most azt mutatták meg, hogy sütöttek kenyeret augusztus 20. alkalmából.