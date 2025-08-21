augusztus 21., csütörtök

Azta mindenit!

1 órája

Ezt látnod kell: így sütöttek kenyeret a székesfehérvári tűzoltók – videóval

Címkék#kenyér#Magyarország#lánglovag

Ez nem mindennapi. A székesfehérvári tűzoltóság hősei a hivatalos TikTok oldalukon tettek közzé egy videót arról, hogy sütöttek kenyeret augusztus 20. alkalmából.

Feol.hu

Augusztus 20-án, Magyarország születésnapján a tűzoltók nem pihentek, hanem figyeltek arra, hogyha probléma adódik, akkor minél hamarabb segíteni tudjanak az embereknek, ahogy azt a mindennapok során teszik. A székesfehérvári lánglovagok a munka mellett arra is figyeltek, hogy friss kenyér kerüljön az asztalukra, mutatjuk!

tűzoltó
Tűzoltó a mindennapi szerepében, de a fehérvári tűzoltók most egészen új oldalukat mutatták be
Fotó: Illusztráció

A tűzoltók megmutatták, hogyan kell kenyeret sütni

A székesfehérvári tűzoltók nem először tettek közzé videót a TikTokon, most azt mutatták meg, hogy sütöttek kenyeret augusztus 20. alkalmából.

@szfvar_tuzoltok #tuzoltosag #szekesfehervar #tuzoltoleszek #kenyersutes ♬ Latin guitar/Western music/Video/Light/Commercial(1408961) - SUNNY HOOD STUDIO

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
