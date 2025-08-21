Azta mindenit!
1 órája
Ezt látnod kell: így sütöttek kenyeret a székesfehérvári tűzoltók – videóval
Ez nem mindennapi. A székesfehérvári tűzoltóság hősei a hivatalos TikTok oldalukon tettek közzé egy videót arról, hogy sütöttek kenyeret augusztus 20. alkalmából.
Augusztus 20-án, Magyarország születésnapján a tűzoltók nem pihentek, hanem figyeltek arra, hogyha probléma adódik, akkor minél hamarabb segíteni tudjanak az embereknek, ahogy azt a mindennapok során teszik. A székesfehérvári lánglovagok a munka mellett arra is figyeltek, hogy friss kenyér kerüljön az asztalukra, mutatjuk!
A tűzoltók megmutatták, hogyan kell kenyeret sütni
A székesfehérvári tűzoltók nem először tettek közzé videót a TikTokon, most azt mutatták meg, hogy sütöttek kenyeret augusztus 20. alkalmából.
