Milliós összeget érhet a régi bankjegy

Az 1935-ös ötpengős eladási ára bejárta az internetet, sokan felkapták rá a fejüket, s legalább ennyien minden bizonnyal egyből fel is túrták a kamrát, a padlást, alaposan átnyálazva a nagymama hagyatékát, hátha felbukkan egy, akár milliós összeget érő régi pénz is. Ám nem mindegy, hogy egy régi bankjegy milyen állapotban van. Ha például félbe van hajtva, már csupán töredékét érheti egy olyan darabénak, amely nincs megtörve – mondta el egy régi bankjegyekkel foglalkozó szakember az Origo.hu-nak, a régi bankjegyekkel való kereskedés meghökkentő részleteibe is beavatva az olvasókat.

Sokat érhet a régi pénz: másfél millió forintot meghaladó összeget kérnek ezért a régi ötpengősért

Forrás: Vatera.hu

Mitől érhet sokat egyrégi pénz?

„A pénzérmék és a forgalomban már nem lévő bankjegyek értékét több szempont befolyásolja, többek között az, hogy mennyire régiek. Ám az első és legfontosabb az érme vagy a bankjegy gyakorisága. A második legfontosabb szempont az állapot, ezzel összefüggésben a tartásfok. Ha például egy bankjegyet egyszer már meghajtottak, már csak a töredékét éri egy hajtatlan darabénak” – mondja Tóth Csaba, a Magyar Nemzeti Múzeum régész-numizmatikusa, hozzáfűzve, hogy a tartásfok, tehát a bankjegy mondjuk hajtatlan állapota, azért is fontos szempont, mert a szinte újszerű bpankjegyekből lényegesen kevesebbet lehet találni, mint az agyonhasznált darabokból.

Szabó Sándor, a debreceni Optimus Numizmatika és Aukciós Ház vezetője kiemeli, hogy az elmúlt évtizedekben – a befektetők és az egyre igényesebb gyüjtők megjelenése miatt – a bankjegyek és pénzérmék terén azok állapota lett az egyik döntő szempont az értékük meghatározásakor.