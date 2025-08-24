augusztus 24., vasárnap

Márkafüggetlen autóstalálkozó

29 perce

Különleges autók és vidám versenyek a találkozón

Címkék#Trabant#Márkafüggetlen Autóstalálkozó#Tesla#Szalki-sziget

A hétvégi márkafüggetlen autóstalálkozó igazi élménydömpinget kínált a látogatóknak. A program délelőtt nevezéssel és hangnyomás méréssel indult, majd alkatrész-hajító verseny, RC bemutató, felnikitartó erőpróba és autós limbó szórakoztatta a közönséget a márkafüggetlen találkozón. A délután a szépségversenyeké volt, a nap pedig tombolával és eredményhirdetéssel zárult.

Feol.hu
Különleges autók és vidám versenyek a találkozón

Különleges autók és vidám versenyek a hétvégi találkozón

Fotó: Agárdy Csaba

Az eseményen egymás mellett mutatkozott be a klasszikus Zsiguli és Trabant, valamint a legmodernebb Tesla is. Igazi különlegességnek számított Terhes Gábor saját építésű „hangfalautója”, amivel kizárólag autóstalálkozókra jár, és Arth Imre háromkerekű mozgó kávézója, a Caffé Piggi, amely Nagyvenyimről érkezett a rendezvényre — számolt be a duol.hu. A sokszínű felhozatal jól bizonyította, hogy a márkafüggetlen találkozó valóban minden autórajongónak tartogatott érdekességet.

márkafüggetlen
Terhes Gábor különleges hangfalautója sokakat vonzott a márkafüggetlen találkozón
Fotó: Agárdy Csaba

Zsigulitól a Tesláig – különleges járgányok a márkafüggetlen autóstalálkozón

A szervezők célja az volt, hogy egy olyan találkozót hozzanak létre, amelyben az autózás iránti rajongás áll a középpontban, márkafüggetlenül. A nap végére bebizonyosodott, hogy egy ilyen találkozó is legalább annyira izgalmas, mint a hagyományos, márkaspecifikus események.

A teljes cikket, az eseményen készült fotókat és videót itt találja!

 

