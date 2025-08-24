29 perce
Különleges autók és vidám versenyek a találkozón
A hétvégi márkafüggetlen autóstalálkozó igazi élménydömpinget kínált a látogatóknak. A program délelőtt nevezéssel és hangnyomás méréssel indult, majd alkatrész-hajító verseny, RC bemutató, felnikitartó erőpróba és autós limbó szórakoztatta a közönséget a márkafüggetlen találkozón. A délután a szépségversenyeké volt, a nap pedig tombolával és eredményhirdetéssel zárult.
Fotó: Agárdy Csaba
Az eseményen egymás mellett mutatkozott be a klasszikus Zsiguli és Trabant, valamint a legmodernebb Tesla is. Igazi különlegességnek számított Terhes Gábor saját építésű „hangfalautója”, amivel kizárólag autóstalálkozókra jár, és Arth Imre háromkerekű mozgó kávézója, a Caffé Piggi, amely Nagyvenyimről érkezett a rendezvényre — számolt be a duol.hu. A sokszínű felhozatal jól bizonyította, hogy a márkafüggetlen találkozó valóban minden autórajongónak tartogatott érdekességet.
A szervezők célja az volt, hogy egy olyan találkozót hozzanak létre, amelyben az autózás iránti rajongás áll a középpontban, márkafüggetlenül. A nap végére bebizonyosodott, hogy egy ilyen találkozó is legalább annyira izgalmas, mint a hagyományos, márkaspecifikus események.
