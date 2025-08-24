Különleges autók és vidám versenyek a találkozón

Az eseményen egymás mellett mutatkozott be a klasszikus Zsiguli és Trabant, valamint a legmodernebb Tesla is. Igazi különlegességnek számított Terhes Gábor saját építésű „hangfalautója”, amivel kizárólag autóstalálkozókra jár, és Arth Imre háromkerekű mozgó kávézója, a Caffé Piggi, amely Nagyvenyimről érkezett a rendezvényre — számolt be a duol.hu. A sokszínű felhozatal jól bizonyította, hogy a márkafüggetlen találkozó valóban minden autórajongónak tartogatott érdekességet.

Terhes Gábor különleges hangfalautója sokakat vonzott a márkafüggetlen találkozón

Fotó: Agárdy Csaba

Zsigulitól a Tesláig – különleges járgányok a márkafüggetlen autóstalálkozón

A szervezők célja az volt, hogy egy olyan találkozót hozzanak létre, amelyben az autózás iránti rajongás áll a középpontban, márkafüggetlenül. A nap végére bebizonyosodott, hogy egy ilyen találkozó is legalább annyira izgalmas, mint a hagyományos, márkaspecifikus események.

