Lecsófőző versenyre készül a falu apraja-nagyja

Augusztus 23-án, délelőtt 9 órakor kezdődik a Sörédi Lecsófőző Verseny. Az esemény a Sörédi Szőlőhegyen lesz, és ez nem véletlen, hiszen a Sörédi Szőlőhegyért Alapítvány a szervező.

– augusztus 20-ig várjuk a csapatok jelentkezését a 23-án tartandó versenyre. Fontos tudni, hogy a lecsófőzéshez szükséges alapanyagokról és eszközökről mindenki magának gondoskodik – hívja fel a figyelmet az alapítvány.

Maga a viadal a Szabó Imre pincéjénél lesz, így arra is van esély, hogy az ezer recept alapján készíthető nemzeti eledel melle jut némi ezerarcú Ezerjó is, a Móri borvidékhez tartozó Söréden.