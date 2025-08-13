1 órája
Lecsófőző versenyre készül a falu apraja-nagyja
Augusztus 20-ig lehet jelentkezni a Sörédi Szőlőhegyért Alapítvány legközelebbi eseményére. A Sörédi Lecsófőző Verseny a szőlőhegyen lesz, Szabó Imre pincéjénél. A hírek szerint nem csak kóstoló lesz, hanem tombolasorsolás is, számtalan nyereménnyel.
Fotó: PJD
Augusztus 23-án, délelőtt 9 órakor kezdődik a Sörédi Lecsófőző Verseny. Az esemény a Sörédi Szőlőhegyen lesz, és ez nem véletlen, hiszen a Sörédi Szőlőhegyért Alapítvány a szervező.
– augusztus 20-ig várjuk a csapatok jelentkezését a 23-án tartandó versenyre. Fontos tudni, hogy a lecsófőzéshez szükséges alapanyagokról és eszközökről mindenki magának gondoskodik – hívja fel a figyelmet az alapítvány.
Maga a viadal a Szabó Imre pincéjénél lesz, így arra is van esély, hogy az ezer recept alapján készíthető nemzeti eledel melle jut némi ezerarcú Ezerjó is, a Móri borvidékhez tartozó Söréden.