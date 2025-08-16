Kutyás kvíz — csak a legnagyobb kutyafanoknak!

Ebben a játékban különféle kutyafajták kelnek életre rajzfilmszerű jelenetekben: a sportos border collie épp frizbit kap el, a mókás francia bulldog pillangót kerget, a büszke német juhász rendőrkutyaként pózol, míg a csivava egy nyugágyban reszket a tengerparton. A kutyás kvíz során a feladatod egyszerű, találd ki, melyik rajz melyik fajtát ábrázolja!

Kutyás kvíz, ami garantáltan mosolyt csal az arcodra

Fotó: PMA / MI-illusztráció

Kutyás kvíz minden korosztálynak

Nemcsak a kutyabarátok számára lesz élmény a kvíz, hanem azoknak is, akik szeretik a vizuális rejtvényeket és a részletek megfigyelését. Figyelj a testfelépítésre, a szőrzet színére, a pózra és a háttér apró utalásaira – mind segítenek a megfejtésben. Egy biztos, ez a játék egyszerre szórakoztat és kihívás elé állít minden játékost. Készen állsz, hogy próbára tedd magad?