1 órája
Kutyás kvíz — csak a legnagyobb kutyafanoknak!
Felismered a kutyákat egy rajzról? Ha igen, ez a játék biztosan a kedvenced lesz! A kutyás kvíz nemcsak próbára teszi a fajták ismeretét, hanem színes, vidám illusztrációival mosolyt is csal az arcodra.
Ebben a játékban különféle kutyafajták kelnek életre rajzfilmszerű jelenetekben: a sportos border collie épp frizbit kap el, a mókás francia bulldog pillangót kerget, a büszke német juhász rendőrkutyaként pózol, míg a csivava egy nyugágyban reszket a tengerparton. A kutyás kvíz során a feladatod egyszerű, találd ki, melyik rajz melyik fajtát ábrázolja!
Kutyás kvíz minden korosztálynak
Nemcsak a kutyabarátok számára lesz élmény a kvíz, hanem azoknak is, akik szeretik a vizuális rejtvényeket és a részletek megfigyelését. Figyelj a testfelépítésre, a szőrzet színére, a pózra és a háttér apró utalásaira – mind segítenek a megfejtésben. Egy biztos, ez a játék egyszerre szórakoztat és kihívás elé állít minden játékost. Készen állsz, hogy próbára tedd magad?
