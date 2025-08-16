augusztus 16., szombat

Vajon te mindet kitalálod?

1 órája

Kutyás kvíz — csak a legnagyobb kutyafanoknak!

Címkék#kutyás kvíz#border collie#német juhászkutya#tacskó#francia bulldog

Felismered a kutyákat egy rajzról? Ha igen, ez a játék biztosan a kedvenced lesz! A kutyás kvíz nemcsak próbára teszi a fajták ismeretét, hanem színes, vidám illusztrációival mosolyt is csal az arcodra.

Feol.hu

Ebben a játékban különféle kutyafajták kelnek életre rajzfilmszerű jelenetekben: a sportos border collie épp frizbit kap el, a mókás francia bulldog pillangót kerget, a büszke német juhász rendőrkutyaként pózol, míg a csivava egy nyugágyban reszket a tengerparton. A kutyás kvíz során a feladatod egyszerű, találd ki, melyik rajz melyik fajtát ábrázolja!

kutyás kvíz
Kutyás kvíz, ami garantáltan mosolyt csal az arcodra
Fotó: PMA / MI-illusztráció

Kutyás kvíz minden korosztálynak

Nemcsak a kutyabarátok számára lesz élmény a kvíz, hanem azoknak is, akik szeretik a vizuális rejtvényeket és a részletek megfigyelését. Figyelj a testfelépítésre, a szőrzet színére, a pózra és a háttér apró utalásaira – mind segítenek a megfejtésben. Egy biztos, ez a játék egyszerre szórakoztat és kihívás elé állít minden játékost. Készen állsz, hogy próbára tedd magad?

1.
Melyik kutyafajta lett világhírű a „Lassie” című filmsorozatból?
2.
Melyik kis termetű, lapos orrú kutyafajta híres „denevérfüleiről”, és vált az egyik legnépszerűbb városi kedvenccé világszerte?
3.
Melyik fajta tűnt fel a „Kutyabajnok” és a „Jerry Lee” filmek rendőrkutyájaként?
4.
Melyik fajta szerepel a 101 kiskutya mesében Perdita és Pongó néven?
5.
Melyik elegáns fajta hódította meg a cirkuszok és a kutyaszépségversenyek világát?
6.
Melyik óriás termetű kutyafajta fekete-fehér foltos színváltozatát nevezik harlekinnek, és emlegetik gyakran a „kutyák Apollójaként”?
7.
Melyik kutyafajta lett ismert a 2016-os John Lewis karácsonyi reklámból „Buster the Boxer” néven, játékos ugrálásáról és „bokszoló” mancsmozdulatairól?
8.
Melyik magyar fajta vált híressé a „Frakk, a macskák réme” című rajzfilmsorozatból?
9.
Melyik Mexikóból származó kutyafajta tartja a világ legkisebb súlyú kutyájának rekordját, alig néhány száz grammos testsúllyal?
10.
Melyik pásztorkutya-fajta vált ismertté kivételes munkakedvével, gyors tanulásával és a terelési versenyeken aratott sikereivel?
11.
Melyik rövid lábú, hosszú testű, vidám természetű fajta kapta a „virslikutya” becenevet?

 

Ha tovább játszanál, itt további izgalmas fejtörőket találsz!

 

