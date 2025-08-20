augusztus 20., szerda

Frissen Fejérből

1 órája

Tuti tippek a házi kenyérsütéshez és tároláshoz

Címkék#kenyér#kenyér ünnep#otthoni kenyérsütés#nébih#kenyérsütés#élelmiszerbiztonság

Közeleg augusztus 20-a, az új kenyér ünnepe, ami kiváló alkalmat teremt az otthoni kenyérsütés kipróbálására – nemcsak a hagyományok ápolása, hanem a frissen sült, ropogós héjú kenyér élménye miatt is. A kenyér készítése igazi gasztronómiai örömforrás, ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és fenntarthatósági szempontból is odafigyelést igényel. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Oktatási Programja ezúttal hasznos tanácsokat gyűjtött össze az otthoni kenyérsütéssel kapcsolatban.

Feol.hu
Tuti tippek a házi kenyérsütéshez és tároláshoz

Forrás: Molnár Péter / Hajdú-Bihari Napló

Az új kenyér ünnepe jó alkalom arra, hogy ne csak a hagyományokat ápoljuk, hanem felhívjuk a figyelmet az egyik alapvető élelmiszerünk, a kenyér értékére és biztonságos elkészítésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) közleményben hívja fel a figyelmet az otthoni kenyérsütés és tárolás tudnivalóira.

Kenyérsütés otthon: így készítsük el biztonságosan otthon a kenyeret
Az otthoni kenyérsütésnek is megvannak a maga szabályai
Fotó: Képünk illusztráció

Biztonságos kenyérsütés otthon

Az otthoni kenyérsütés során az első és legfontosabb lépés az alapvető higiéniai szabályok betartása: mindig mossunk kezet az alapanyagokkal történő érintkezés előtt és után is, valamint ügyeljünk arra, hogy a munkafelületek és az eszközök tiszták legyenek. Az alapanyagokat – liszt, élesztő/kovász, só – megbízható forrásból szerezzük be, és figyeljünk a helyes tárolásukra. A dagasztáshoz, formázáshoz, sütéshez használt eszközöket használat után azonnal mossuk el.

Fontos, hogy a kenyér megfelelő hőkezelést kapjon: a sütés végére a belső bélzethőmérséklet legalább 90–95°C legyen. Ehhez általában 40–50 perc, 200–250 °C-on történő sütés szükséges, a kenyér méretétől függően. Ez a kívánt állag elérése és élelmiszerbiztonsági okokból egyaránt lényeges. A liszt ugyanis természetes módon is tartalmazhat kórokozókat, például E. coli vagy Salmonella baktériumot. Ha a kenyér nem sül át kellőképpen, nemcsak nyers marad a tészta, hanem mikrobiológiai kockázatot is jelenthet. A kelesztés során szintén érdemes odafigyelni a környezeti hőmérsékletre (23–25 °C), a túl meleg környezet ugyanis elősegítheti a nemkívánatos mikroorganizmusok elszaporodását.

A megfelelő tárolás titka

A frissen sült kenyér tárolása kulcskérdés, érdemes jól szellőző vászonzsákot vagy kenyértartót beszereznünk, amelyben szobahőmérsékleten tárolhatjuk a kenyeret, így minél tovább megőrizhetjük a minőségét. A hűtőszekrény nem ideális választás, mivel gyorsítja a kenyér kiszáradását. Bár a nejlonzacskó megakadályozhatja a szikkadást, huzamosabb ideig nem javasolt benne tárolni a kenyeret, mert a zárt térben felgyülemlett nedvesség kedvez a penészedésnek.

Kiemelten fontos figyelni a kenyér romlásának jeleire, amit leggyakrabban a felületén megjelenő penészfolt jelez. Semmiképp se fogyasszuk el a kenyeret, ha szokatlan szagot érzékelünk, megváltozik az állaga vagy penészt tapasztalunk rajta. Az sem megoldás, ha a látható penésztelepet levágjuk, mivel a penészgombák szabad szemmel nem látható módon is elterjedhetnek a kenyér egészében. Egyes gombafajták mikotoxinokat, vagyis mérgező anyagokat termelhetnek, amelyek különösen veszélyesek lehetnek gyermekek, kismamák, idősek vagy legyengült immunrendszerűek számára. A mikotoxinok hőhatásra nem bomlanak le, így a sütés vagy melegítés sem ártalmatlanítja őket. A Nébih ezért nyomatékosan felhívja a figyelmet: a penészes kenyeret minden esetben teljes egészében ki kell dobni. Ezért is törekedjünk a penészedés megelőzésére!

Az élelmiszerpazarlás megelőzésében a tudatos kenyérsütés és -tárolás segíthet. Tervezéskor gondoljuk át, mekkora mennyiség fogy el néhány napon belül, és csak annyit süssünk, amennyire valóban szükség van. Ha a kenyér mégis megszáradna, ne dobjuk ki: készíthetünk belőle pirítóst, bundáskenyeret, zsemlemorzsát vagy krutont salátákhoz, levesekhez. 

