Tuti tippek a házi kenyérsütéshez és tároláshoz

Az új kenyér ünnepe jó alkalom arra, hogy ne csak a hagyományokat ápoljuk, hanem felhívjuk a figyelmet az egyik alapvető élelmiszerünk, a kenyér értékére és biztonságos elkészítésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) közleményben hívja fel a figyelmet az otthoni kenyérsütés és tárolás tudnivalóira.

Az otthoni kenyérsütésnek is megvannak a maga szabályai

Fotó: Képünk illusztráció

Biztonságos kenyérsütés otthon

Az otthoni kenyérsütés során az első és legfontosabb lépés az alapvető higiéniai szabályok betartása: mindig mossunk kezet az alapanyagokkal történő érintkezés előtt és után is, valamint ügyeljünk arra, hogy a munkafelületek és az eszközök tiszták legyenek. Az alapanyagokat – liszt, élesztő/kovász, só – megbízható forrásból szerezzük be, és figyeljünk a helyes tárolásukra. A dagasztáshoz, formázáshoz, sütéshez használt eszközöket használat után azonnal mossuk el.