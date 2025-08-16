augusztus 16., szombat

Jól van az úgy

Címkék#környezet#gondolat#helyzet

Gombor Lili

Jól van az úgy – halljuk a jól ismert "rigmust" úton-útfélen, legtöbbször munkavégzés közben, s egyből tudjuk, mit jelent. Egyesek szerint lazaságot, míg mások szerint hányavetiséget, összecsapottságot, trehányságot jelent. S bár a könnyedség megannyi helyzetben lehet célravezető, bizonyos környezetben a jelenléte korántsem üdvös. Amint kiejtjük e szavakat, pontosan tudjuk: korántsincs ez így jól, csak éppen se kedvünk, se időnk nincs tovább foglalkozni azzal, amit épp csinálunk, így aztán a „jó lesz ez így is” gondolatával dőlünk hátra, azzal nyugtatva magunkat, hogy ezt úgy sem magunknak csináljuk. Mert kinek építjük az utakat, kinek szerkesztünk kiadványt, kinek írunk szöveget, ha nem egy közösségnek, melynek mi magunk is tagjai vagyunk? Mind a közöset építjük  – ezt belátva is biztos, hogy jó lesz az úgy?

 

