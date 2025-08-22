augusztus 22., péntek

Hernyóból pillangó

Szabó Róbert

A természet milyen gyönyörű, és mennyire át lehet ültetni az ottani folyamatokat a mindennapi életünkbe. Vegyük csak a pillangók születését. Előbb hernyóként faljuk mohón az álmokat, majd bebábozódunk a csalódás csendjébe. És csak akkor születhetünk újjá, ha a fájdalom lassan feltép bennünk valamit, hogy pillangóként már más fény felé repüljünk. Pontosan úgy válunk egy új emberre egy csalódás után, mint ahogy a hernyóból pillangó lesz. Egyúttal ez azt is mutatja, még ha csalódtunk, akkor is változunk, és újra a régi, vagy egy még szebb fényben tündökölhetünk. A legfontosabb, hogy ne féljünk ettől az átalakulástól. A fájdalom sokszor úgy tűnik, mintha végérvényesen összetörne bennünket, pedig valójában csak a régi rétegeket hántja le rólunk. A báb csendjében tanuljuk meg önmagunkat, és amikor újra kinyitjuk a szárnyainkat, már nem ugyanazok vagyunk, akik egykor elindultak az úton. A szerelemben való csalódás nem a történet vége, hanem egy átmenet: a lehetőség, hogy másképp lássunk, másképp szeressünk – és talán először igazán önmagunkat is.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
