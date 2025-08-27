augusztus 27., szerda

Isten Hozott Titeket!

1 órája

Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Címkék#Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház#születés#baba

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Gólyahír.

Szabó Róbert
Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Gólyahír

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

gólyahír
Gólyahír

Gólyahír

Születések Székesfehérváron augusztus 18. és augusztus 24. között:

augusztus 18.

Ádám Ízisz – Németh Csilla és Ádám Mihály gyermeke
Németh Gábor Márton – Németh-Fejszés Brigitta és Németh Gábor gyermeke
Durmits Zoé – Szkok Andrea és Durmits Elek gyermeke
Varga Marcell Tibor – Fekete Alexandra és Varga Tibor gyermeke

augusztus 19.

Mihály Márkó – Mihály-Kerekes Gertrúd és Mihály Martin gyermeke
Hudák Lilla – Hudák-Bódi Patrícia és Hudák András gyermeke
Horváth Ármin – Horváthné Lampert Zsanett és Horváth Dániel gyermeke
Balog Patrik – Pilló Natasa és Balog Patrik gyermeke
Farkas Pamela Zelena – Németh Roxána és Farkas Sándor gyermeke
Cserta Konrád – Cserta Anita és Cserta András gyermeke
Iványi Liza Mária – Iványi-Borsodi Inez és Iványi Ádám János gyermeke

augusztus 20.

Magyar Mirabel – Magyar Zoltánné és Magyar Zoltán gyermeke
Járossy Zoé Liana – Járossy-Koós Zsuzsanna és Járossy Ádám gyermeke
Zákányi Anna Emili – Zákányi Réka Ágnes és Zákányi Tamás gyermeke

augusztus 21.

Kuti Melodi – Jónás Diána és Kuti Barnabás gyermeke
Nagy Izabella – Nagy-Simon Szabina és Nagy Norbert gyermeke
Kuhinkó Hanga –Kuhinkóné Kovács Judit és Kuhinkó Dezső gyermeke
Antal Olivér – Antal-Hanczvikli Vivien Karolina és Antal Martin gyermeke

augusztus 22.

Farkas Ármin – Varga Kitti és Farkas Balázs gyermeke
Kovács Vince – Séra Fruzsina és Kovács Kristóf gyermeke
Schek Dorka – Schek-Kertész Mercédesz és Schek Ferenc Tibor gyermeke
Csőgör Dominik – Csőgörné Vitéz Viktória és Csőgör Tamás István gyermeke
Radnai Róbert Imre – Damu Renáta és Radnai Zsolt gyermeke
Sári Alex – Sári-Kondor Edina és Sári Alex gyermeke

augusztus 23.

Heiter Csenge Edina – Patkó Edina és Heiter Zoltán gyermeke
Markovics Léna – Markovics-Németh Boglárka és Markovics Balázs gyermeke
Nagy Blanka – Nagyné Kovács Vivien és Nagy Ádám gyermeke
Nagy Zsombor – Nagy-Tar Krisztina és Nagy Máté gyermeke

augusztus 24.

Kummer-Galber Johanna – Kummber-Galber Anett és Dr. Kummer Máté gyermeke
Heidecker Levente Sebastian – Moharas Renáta és Heidecker Sebastian gyermeke
Hernádi Botond – Hernádi-Vámos Evelin és Hernádi Norbert gyermeke
Kovács Zelina – Kovács-Soós Fruzsina és Kovács Róbert gyermeke
Szallós Vince – Szallós-Mendűl Erika és Szallós István Szabolcs gyermeke

 

