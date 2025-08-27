Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

Gólyahír

Születések Székesfehérváron augusztus 18. és augusztus 24. között:

augusztus 18.

Ádám Ízisz – Németh Csilla és Ádám Mihály gyermeke

Németh Gábor Márton – Németh-Fejszés Brigitta és Németh Gábor gyermeke

Durmits Zoé – Szkok Andrea és Durmits Elek gyermeke

Varga Marcell Tibor – Fekete Alexandra és Varga Tibor gyermeke

augusztus 19.

Mihály Márkó – Mihály-Kerekes Gertrúd és Mihály Martin gyermeke

Hudák Lilla – Hudák-Bódi Patrícia és Hudák András gyermeke

Horváth Ármin – Horváthné Lampert Zsanett és Horváth Dániel gyermeke

Balog Patrik – Pilló Natasa és Balog Patrik gyermeke

Farkas Pamela Zelena – Németh Roxána és Farkas Sándor gyermeke

Cserta Konrád – Cserta Anita és Cserta András gyermeke

Iványi Liza Mária – Iványi-Borsodi Inez és Iványi Ádám János gyermeke

augusztus 20.

Magyar Mirabel – Magyar Zoltánné és Magyar Zoltán gyermeke

Járossy Zoé Liana – Járossy-Koós Zsuzsanna és Járossy Ádám gyermeke

Zákányi Anna Emili – Zákányi Réka Ágnes és Zákányi Tamás gyermeke

augusztus 21.

Kuti Melodi – Jónás Diána és Kuti Barnabás gyermeke

Nagy Izabella – Nagy-Simon Szabina és Nagy Norbert gyermeke

Kuhinkó Hanga –Kuhinkóné Kovács Judit és Kuhinkó Dezső gyermeke

Antal Olivér – Antal-Hanczvikli Vivien Karolina és Antal Martin gyermeke

augusztus 22.

Farkas Ármin – Varga Kitti és Farkas Balázs gyermeke

Kovács Vince – Séra Fruzsina és Kovács Kristóf gyermeke

Schek Dorka – Schek-Kertész Mercédesz és Schek Ferenc Tibor gyermeke

Csőgör Dominik – Csőgörné Vitéz Viktória és Csőgör Tamás István gyermeke

Radnai Róbert Imre – Damu Renáta és Radnai Zsolt gyermeke

Sári Alex – Sári-Kondor Edina és Sári Alex gyermeke

augusztus 23.

Heiter Csenge Edina – Patkó Edina és Heiter Zoltán gyermeke

Markovics Léna – Markovics-Németh Boglárka és Markovics Balázs gyermeke

Nagy Blanka – Nagyné Kovács Vivien és Nagy Ádám gyermeke

Nagy Zsombor – Nagy-Tar Krisztina és Nagy Máté gyermeke