Isten Hozott Titeket!

Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Gólyahír.

Szabó Róbert
Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

Születések Székesfehérváron augusztus 11. és augusztus 17. között:

augusztus 11.

Papp Szofia – Papp-Sillinger Andrea és Papp Péter gyermeke
Bánoczki Szofia – Bánoczki-Németh Petra és Bánoczki Dávid gyermeke
Hollósi Abigél Edit – Hollósiné Bajkai Edit Erzsébet és Hollósi Gergely gyermeke
Debreczeni Sára – Debreczeni-Dósa Dóra és Debreczeni Zoltán Gábor gyermeke
Vereb Marcell János – Vereb Petra Beatrix és Vereb Tamás gyermeke

augusztus 12.

Hencz Gábor József – Henczné Krausz Viktória Erzsébet és Hencz Gábor gyermeke
Gilicze Abigél – Gilicze Noémi és Gilicze Tamás gyermeke
Kuntner Mátyás – Szalai Alexandra és Kuntner Ádám gyermeke
Csanádi Patrik – Dallos Mónika és Csanádi Rafael Sándor gyermeke
Hrna Martin – Hrna-Herczog Éva és Hrna Tamás gyermeke
Lengyel Teó – Lengyelné Nagy Gyöngyi és Lengyel Milán gyermeke
Kok Liza – Kok Laura és Kok Arnold gyermeke
Dori-Horváth Vince – Dori-Horváth Viktória és Dori-Horváth Bence gyermeke
Kállai Flóra – Kállainé Labancz Eszter és Kállai Gergely gyermeke
Tóth Emili Szófia – Czetli Nóra és Tóth Dániel György gyermeke
Lakatos Aliana – Kis-Szabó Melina és Lakatos Dávid gyermeke
Tóth Sztefani Angelina – Tóth-Sági Cintia és Tóth Dávid gyermeke
Mekota Márk – Mekota-Palló Mónika és Mekota Norbert gyermeke

augusztus 13.

Gyügyi Nilla – Barkócz Vanessza és Gyügyi Dániel gyermeke
Szepessy Arnold Leon – Szepessy Emese és Szepessy Balázs gyermeke
Taupert Martin – Jelena Alma Nikolett és Taupert István gyermeke
Czirják Ágnes – Pazsa Patrícia és Czirják György gyermeke
Balog Nóra – Répási Bernadett és Balog Dániel gyermeke

augusztus 14.

Szehofner Dorián – Szehofner Izabella és Szehofner Márk gyermeke
Osgyán Léna – Osgyánné Dr. Elekes Diána és Osgyán Máté gyermeke
Kacz Ferenc – Kaczné Nyers Veronika és Kacz Ferenc gyermeke
Mészár Mira – Mészár-Bognár Zsófia és Mészár István gyermeke
Bacsa Emma – Cser Ágnes és Bacsa Ferenc gyermeke
Arany Laura – Rados Anett és Arany Ákos gyermeke

augusztus 15.

Szabó Mirabel – Szabó Rebeka és Szabó Máté gyermeke 
Bugyik Borka – Bugyik Rebeka Réka és Bugyik Krisztián gyermeke
Rosta Natali – Rostáné Pfeiffer Patrícia és Rosta Dávid gyermeke
Ferenczi Bella – Ferenczi-Németh Lilla és Ferenczi István Zoltán gyermeke
Kovács Emma – Kovács Dzsenifer és Galambos László gyermeke
Deres Dominik – Deres-Zelovics Dorina Kornélia és Deres Gyula gyermeke

augusztus 16.

Vincze Alíz – Lencsés Nikoletta és Vincze Ákos gyermeke
Kiliti Zalán – Kiliti Eszter és Kiliti Zsolt gyermeke
Schneider Hilda – Schneiderné Szili Dóra Ida és Schneider Péter gyermeke
Sipos Levente – Sipos-Müllner Alexandra és Sipos Ádám gyermeke
Kozma Mira – Kozma-Hartl Nikolett és Kozma Péte gyermeke
Venczel Kristóf – Venczel-Cseh Laura és Venczel Márk gyermeke

augusztus 17.

Ángyán-Vágner Tünde – Ángyán-Vágner Etelka és Ángyán Norbert gyermeke
 

 

