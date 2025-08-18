Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

Gólyahír

Gólyahír

Születések Székesfehérváron augusztus 11. és augusztus 17. között:

augusztus 11.

Papp Szofia – Papp-Sillinger Andrea és Papp Péter gyermeke

Bánoczki Szofia – Bánoczki-Németh Petra és Bánoczki Dávid gyermeke

Hollósi Abigél Edit – Hollósiné Bajkai Edit Erzsébet és Hollósi Gergely gyermeke

Debreczeni Sára – Debreczeni-Dósa Dóra és Debreczeni Zoltán Gábor gyermeke

Vereb Marcell János – Vereb Petra Beatrix és Vereb Tamás gyermeke

augusztus 12.

Hencz Gábor József – Henczné Krausz Viktória Erzsébet és Hencz Gábor gyermeke

Gilicze Abigél – Gilicze Noémi és Gilicze Tamás gyermeke

Kuntner Mátyás – Szalai Alexandra és Kuntner Ádám gyermeke

Csanádi Patrik – Dallos Mónika és Csanádi Rafael Sándor gyermeke

Hrna Martin – Hrna-Herczog Éva és Hrna Tamás gyermeke

Lengyel Teó – Lengyelné Nagy Gyöngyi és Lengyel Milán gyermeke

Kok Liza – Kok Laura és Kok Arnold gyermeke

Dori-Horváth Vince – Dori-Horváth Viktória és Dori-Horváth Bence gyermeke

Kállai Flóra – Kállainé Labancz Eszter és Kállai Gergely gyermeke

Tóth Emili Szófia – Czetli Nóra és Tóth Dániel György gyermeke

Lakatos Aliana – Kis-Szabó Melina és Lakatos Dávid gyermeke

Tóth Sztefani Angelina – Tóth-Sági Cintia és Tóth Dávid gyermeke

Mekota Márk – Mekota-Palló Mónika és Mekota Norbert gyermeke

augusztus 13.

Gyügyi Nilla – Barkócz Vanessza és Gyügyi Dániel gyermeke

Szepessy Arnold Leon – Szepessy Emese és Szepessy Balázs gyermeke

Taupert Martin – Jelena Alma Nikolett és Taupert István gyermeke

Czirják Ágnes – Pazsa Patrícia és Czirják György gyermeke

Balog Nóra – Répási Bernadett és Balog Dániel gyermeke

augusztus 14.

Szehofner Dorián – Szehofner Izabella és Szehofner Márk gyermeke

Osgyán Léna – Osgyánné Dr. Elekes Diána és Osgyán Máté gyermeke

Kacz Ferenc – Kaczné Nyers Veronika és Kacz Ferenc gyermeke

Mészár Mira – Mészár-Bognár Zsófia és Mészár István gyermeke

Bacsa Emma – Cser Ágnes és Bacsa Ferenc gyermeke

Arany Laura – Rados Anett és Arany Ákos gyermeke