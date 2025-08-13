augusztus 13., szerda

Isten Hozott Titeket!

Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Gólyahír.

Szabó Róbert

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

gólyahír
Gólyahír

Gólyahír

Születések Székesfehérváron augusztus 4. és augusztus 10. között:

augusztus 4.

Pénzes Nóra Melissza – Boda Bernadett és Pénzes Lajos Szilveszter gyermeke
Nochta Dániel – Péczka Szilvia és Nochta Tamás gyermeke
Jónás Olivér – Németh Réka és Jónás Erik gyermeke
Thoma Alexander – Thoma Vivien Andrea és Thoma Gábor gyermeke
Sztupa Alíz – Sztupa-Wasser Paula és Sztupa Gergely gyermeke

augusztus 5.

Magasföldi Máté – Magasföldi Regina és Magasföldi Csaba gyermeke
Majer Eszter Hanga – Majerné Ember Daniella Dóra és Majer Tamás gyermeke
Csipes Bence – Csipes Edith és Csipes Gábor gyermeke
Bognár Zoé Anasztázia – Bognár-Somogyi Zsanett és Bognár Ádám gyermeke

augusztus 6.

Lencsés Noel – Lencsésné Tóth Klaudia és Lencsés Gergő gyermeke
Kolompár Azim – Gellén Alexandra és Kolompár Zsolt gyermeke
Horváth Benett Zsombor – Horváth Adrienn Zsuzsanna és Horváth Viktor József gyermeke
Tuzok Teodor – Tuzok Elena Letícia és Tuzok Dániel gyermeke
Jurman Anita – Jurman Kitti gyermeke

augusztus 7.

Szabó Zente – Sági Éva és Szabó Szabolcs gyermeke
Bagi Máté – Baginé Balogh Anett és Bagi Imre gyermeke
Szücs Hanna Léna – Szücsné Bíró Erika és Szücs Balázs gyermeke
Kovács Anna – Kovács Eszter és Kovács István gyermeke
Horváth András – Horváthné Imre Zsófia és Horváth András Imre gyermeke
Kaiser Olívia – Kaiserné Forgó Jenni és Kaiser Richárd gyermeke

augusztus 8.

Majer Liza Vivien – Majer-Héjj Vivien és Majer Tamás gyermeke
Tóth Szofi Liliána – Nyitrai Henrietta és Tóth Richárd gyermeke
Czank Bende – Czank-Halasi Lilla és Czank Bence gyermeke
Jámbor Kristóf Eliot – Jámborné Huszár Viktória és Jámbor Alex Milán gyermeke

augusztus 9.

Balogh Benjámin – Baloghné Boros Tímea és Balogh Marcell Zoltán gyermeke

augusztus 10.

Szikszai Olívia – Csuthi Alexandra és Szikszai Tamás gyermeke
Lakos Lóránt Mór – Lakos-Nagy Piroska és Lakos Ákos gyermeke
Deák Dion Martin – Deák-Sárfi Emerencia Eugénia és Deák Martin Krisztián gyermeke

 

