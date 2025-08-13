Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

Gólyahír

Gólyahír

Születések Székesfehérváron augusztus 4. és augusztus 10. között:

augusztus 4.

Pénzes Nóra Melissza – Boda Bernadett és Pénzes Lajos Szilveszter gyermeke

Nochta Dániel – Péczka Szilvia és Nochta Tamás gyermeke

Jónás Olivér – Németh Réka és Jónás Erik gyermeke

Thoma Alexander – Thoma Vivien Andrea és Thoma Gábor gyermeke

Sztupa Alíz – Sztupa-Wasser Paula és Sztupa Gergely gyermeke

augusztus 5.

Magasföldi Máté – Magasföldi Regina és Magasföldi Csaba gyermeke

Majer Eszter Hanga – Majerné Ember Daniella Dóra és Majer Tamás gyermeke

Csipes Bence – Csipes Edith és Csipes Gábor gyermeke

Bognár Zoé Anasztázia – Bognár-Somogyi Zsanett és Bognár Ádám gyermeke

augusztus 6.

Lencsés Noel – Lencsésné Tóth Klaudia és Lencsés Gergő gyermeke

Kolompár Azim – Gellén Alexandra és Kolompár Zsolt gyermeke

Horváth Benett Zsombor – Horváth Adrienn Zsuzsanna és Horváth Viktor József gyermeke

Tuzok Teodor – Tuzok Elena Letícia és Tuzok Dániel gyermeke

Jurman Anita – Jurman Kitti gyermeke

augusztus 7.

Szabó Zente – Sági Éva és Szabó Szabolcs gyermeke

Bagi Máté – Baginé Balogh Anett és Bagi Imre gyermeke

Szücs Hanna Léna – Szücsné Bíró Erika és Szücs Balázs gyermeke

Kovács Anna – Kovács Eszter és Kovács István gyermeke

Horváth András – Horváthné Imre Zsófia és Horváth András Imre gyermeke

Kaiser Olívia – Kaiserné Forgó Jenni és Kaiser Richárd gyermeke

augusztus 8.

Majer Liza Vivien – Majer-Héjj Vivien és Majer Tamás gyermeke

Tóth Szofi Liliána – Nyitrai Henrietta és Tóth Richárd gyermeke

Czank Bende – Czank-Halasi Lilla és Czank Bence gyermeke

Jámbor Kristóf Eliot – Jámborné Huszár Viktória és Jámbor Alex Milán gyermeke

augusztus 9.

Balogh Benjámin – Baloghné Boros Tímea és Balogh Marcell Zoltán gyermeke

augusztus 10.

Szikszai Olívia – Csuthi Alexandra és Szikszai Tamás gyermeke

Lakos Lóránt Mór – Lakos-Nagy Piroska és Lakos Ákos gyermeke

Deák Dion Martin – Deák-Sárfi Emerencia Eugénia és Deák Martin Krisztián gyermeke