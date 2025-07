Lángos, ami megunhatatlan étel, és nem csak a strandon

Itt van a nyár, és mindenki a vízpartra igyekszik, már aki teheti. A friss levegő, a hűsítő víz, a szokásostól lényegesen több mozgás miatt mindenki farkaséhes lesz, irány az étterem, a kifőzde, a büfé. Hogy hagyományos ételt eszünk, vagy valami gyorsan elkészülő finomság mellett tesszük le a voksunkat, az mindegy, a lényeg, hogy érezzük, most igazán jól laktunk. Ilyenkor az egyik legjobb döntés a lángos.

Kívül fényes, belül puha mindenki kedvenc lángosa.

Forrás: feol archív

Fejér megyében nagy a verseny

Sok kiváló lángossütő van Fejér megyében, és ahogy az lenni szokott, nem csak az árak és a helyszínek számítanak, hanem az, hogy milyen a tészta. A recept persze titkos, vagyis ha valakinek mégis elárulja a készítő, akkor egészen biztos, hogy a féltve őrzött összetevők új ismerője nem eszik többet se lángost, se mást, hátralévő megszámlált másodperceiben.

Kívül fényes, belül puha

A Google értékelése szerint a legkedveltebb lángosozó a Gárdonyi Lángosos a Tópart utcában. A hozzászólásokból kiderül, hogy kívül szép fényesre és ropogósra sült a finomság, míg belül rendkívül puha. Nem mellesleg az is kiderül a kommentekből, hogy a kiszolgálás gyors és kedves, az árak pedig teljesen korrektek. Mindemellett nem csak a strand felől lehet az ételt kikérni, hanem az utca felől is történik a kiszolgálás. Ez a hely kerek öt csillagot kapott az értékelések során.

Nem csak kedvesek, gyorsak is

Bár nem kifejezetten üdülőfalu Székesfehérvár, a lángos akkor is kiváló választás, ha az éhes ember a megyeszékhelyen keres valami tartalmas és gyorsan készülő ebédet. Nem is kell sokáig keresni, mert a 4.8-es értékelést kiérdemlő Misi Lángos mindenkit nagy szeretettel, és mint kiderült, gyors és kedves kiszolgálással vár. A házi lángost kedvelő kritikusok kommentjei szerint is omlós a tészta és nem zsíros. Voltak akik szerint alul van árazva a termék és javasolta, hogy emeljenek a lángos árán éppúgy, mint a kiszolgáló hölgy fizetésén, mert megérdemli. A feltét bőséges, és ahogy írják, a tészta se, olyan mint az ostya.

Retró étel, Retró Büfé

A velencei Retró Büfé és Retró Fagyizó is ott van az öt legjobb megyei lángosozó között, a nem csak az ételt, hanem a kiszolgálást és a hangulatot is értékelő rendszer szerint.