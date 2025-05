Véletlenszerűen válogattunk a Fejér megyei kocsmák között, azt kutatva, hogy milyen fantáziadús megoldások születtek az italmérések elnevezésekor. Egyetlen rendezési elvet követtünk a kutatás során, hogy legyen legalább egy kicsit vicces, humoros, megmosolyogtató a törzshely neve.

Vicces nevű törzshelyeket kerestünk és találtunk

A megyeszékhely jól el van látva

Székesfehérvár eleve vidám város, a több tucat kocsmával, sörözővel, italméréssel, büfével és Pub-bal, de tovább javítják a hangulatot az olyan beszédes nevű helyek, mint a két tudományos kocsma, vagyis a Beeráló és a Sörpatika. Sokan panamáznak a Panama falai között, és van, hogy akár még a tettlegességig fajulhatnak a dolgok a Ribillió vagy a Beguruló neve is elárul ezt-azt. Persze a Beguruló arra is utalhat, hogy kerekeken érkeznek a vendégek, és teljesen véletlenszerűen is lehet Fehérváron kocsmát keresni, hiszen ott van például a Random. A névadás során alkalmazott kettősségre jó példa a BárMi Kocsma. A Tinta egyértelműen nem a kalamárisban tartott folyadékra utal, és a barátságos állatkák is mindig megjelennek a kocsmák keresztelőjének idején, így telhet meg élettel a Gumikacsa és a Vidám Szamár is.

Lesz Vigasz, hiszen továbbra is virágzik a közösség központja. Iszkádi Zsolt cégvezető.

A kocsmák a vidéki élet központjai

Talán nem vicces állatnév, de közben meg mégis mennyire megindító az, hogy Zichyújfaluban az a kocsma neve, hogy Vakegér. Mór nagyváros, nem teketóriáznak a névadással sokat. Nem csapják be a vevőket, már a belépéskor tudni kell, hogy a Nagy-Ivó Söröző leginkább azokat várja megkülönböztetett figyelemmel, akik magukra ismernek a cégér láttán. Aztán ott van még az italmérések szirénje, a kincsesbányai Becsali kocsma, mely számos gyanútlan utazónak és még több helyi erőnek okozott kellemes órákat és kevésbé könnyed másnapi ébredést. A másnaposságra érdemes inni, mert azonnal aznaposságra, vagyis részegségre vált a beutalt. Ezt a szabályt sokan követik, ők hisznek abban az alapigazságban, amit a sörédi kocsma ajtaja fölé róttak: Lesz Vigasz.

Vicces, nem vicces, ragaszkodunk hozzájuk

Azok a kocsmanevek sem ritkák, ahol könnyen elképzelhető az, amit a kiszáradás ellen küzdő mond a telefonba, amikor a „hol vagy” és a „mikor jössz” kérdésekre kell válaszolni. Ha van humora a türelmetlenül telefonáló, sodrófával az ajtó mögött álló kedvesnek, akkor érdemes azt mondani, követve a hely szellemét, hogy panamázok, tintázok, túlórázok, beerálok, begurulok, vagy csak annyit, hogy a patikában vagyok.