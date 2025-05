Magyar lehet az új pápa – a vezető brit lap szerint nagy rá az esély

Négy fő esélyes van arra, hogy az új pápa legyen Ferenc pápa halála után a brit The Independent szerint. Az 1986-ban alapított lap úgy véli, az egyik nagy esélyes Erdő Péter bíboros lehet, akit ha megválasztanak, akkor az első magyar Szentatya lehet.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek egy korábbi alkalommal a budapesti Szent István-bazilikában

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Magyar lehet az új pápa

Az Independent úgy véli ez lehet minden idők egyik legnyitottabb konklávéja, hiszen négyen is esélyesek lehetnek a megválasztásra. A lap szerint Pietro Parolin, vatikáni bíboros, Erdő Péter, magyar bíboros, Pierbattista Pizzaballa, jeruzsálemi bíboros, és Jean-Marc Aveline, francia bíboros a legesélyesebb arra, hogy Ferenc pápa utódja legyen.

A legnagyobb kérdés az lesz, hogy az úgynevezett „bergoglói” frakció – akik Ferenc pápa elveit követik – felsorakozik-e egy jelölt mögé, és a vatikáni államtitkárt, Parolint támogatják-e a választás során.

Az biztos, hogy hamarosan teljes hírzárlat lép életbe, a telefonvonalakat is elvágják a Vatikánban, hogy egyáltalán ne tudjanak kommunikálni senkivel a bíborosok, így ne szivároghasson ki semmilyen információ. Ez a titkosság évszázadok óta hagyomány a konklávék esetében. A választás május 7-én, szerdán kezdődik majd, és addig tart, ameddig valaki meg nem kapja a kétharmados többséget a napi négy szavazás során. A folyamat általában 15-20 napig tart, de ez nagyban függ attól, hogy mekkora az egyetértés a bíborosok között.

Az Independent cikkében be is mutatja Erdő Pétert, akiről azt írják, nem véletlen, hogy a legfőbb esélyesek közt van, hiszen korábban az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke volt, így komoly nemzetközi egyházi vezetői tapasztalattal rendelkezik. Emellett híresen Mária-tisztelő, azaz Szűz Máriának szenteli hitét, ami a római katolikus hagyományban különösen fontos, és sok hívő számára inspiráló. Hozzáteszik azt is, a konzervatív szárny vezető jelöltje, akit a pápaválasztás korai szavazásain Parolin bíboros fő kihívójaként tartanak számon.