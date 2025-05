Új sztárok születtek a pápaválasztás alatt a Vatikánban – fotóval

Az egész világ árgus szemekkel figyelte, hogy mikor száll fel a fehér füst a Sixtus-kápolna kéményéből és derül ki, hogy kit választ meg a konklávé, ki lesz az új pápa. Ez csütörtök kora este meg is történt, azonban nemcsak a pápa személyének bejelentése volt a középpontban az elmúlt napokban. Sokan nézték a Vatikán élő YouTube-közvetítését is, ahol több sirály is ellopta a show-t, ezáltal pedig igazi sztárokká váltak.

A pápaválasztás megtörtént, de nem ez volt az egyetlen szenzáció szerdán és csütörtökön

Forrás: Stefano Rellandini / AFP

A pápaválasztás sztárjai

A sirályok a közvetítésből láthatóan élvezték a nagy figyelmet, amely körbe is járta az egész világot. Például mémek formájában. Mutatjuk!