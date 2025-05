Ezeket a praktikákat alkalmazd, ha harcban állsz a galambokkal

Számtalan problémát okozhatnak a galambok, olyan kellemetlen szituációkat, amelyekre jobb, ha előre felkészülünk. Mivel jön a jó idő így mutatunk pár praktikát arra, hogyan védekezzünk ellenük.

Többféle praktika létezik a bosszantó galambok ellen...

Forrás: pexels.com

Így védekezz a galambok ellen

Talán a legalapvetőbb, ha fizikai akadályokban gondolkozunk.

Fizikai akadályok

Ha az ablakpárkányunkon, az erkélykorlátunk, vagy az ereszünkön okoznak gondot a galambok, akkor megoldás lehet az, ha tüskesort (madártüske) alkalmazunk, ami megakadályozza, hogy leszálljanak és ott fészkeljenek. Erkélyre, tetőre, vagy padlásnyílásra tökéletes lehet, ha hálót vagy rácsot alkalmazunk, de ha nem használjuk az erkélyt, akkor zárható hullámpapírral vagy műanyag panelekkel le is zárhatjuk azt a területet.

Szag- és ízriasztók

Ha gondot okoznak a galambok, de nem fizikai akadállyal próbáljuk meg elzavarni őket, akkor erős illatú anyagokat, például ecetet, citrusolajat, vagy mentolt is használhatunk. Ez azért lehet jó, mert a galambok utálják az erős szagokat, így célszerű ecetes rongyokat, vagy citrusos illóolajat kis tálkákban az erkélyünkön tartani. Ugyanakkor speciális madárriasztó zselét, vagy sprayt is használhatunk, ha ezeket felületekre kenjük, akor ragacsos érzést keltenek a galambok lábán, amit szintén nem szeretnek.

Vizuális elrettentők

Alkalmazhatunk a védekezésre akár CD-lemezeket, fényvisszaverő szalagokat, vagy tükördarabokat is kilógatva, hiszen a villanó fények és a mozgások is zavarják a galambokat. Emellett vehetünk műbaglyot, vagy műsolymot is, de ezek csak ideig-óráig lehetnek hatásosak, mert néha hozzászoknak, így érdemes időnként máshova helyezni őket.

Hangalapú védekezés

Amennyiben nem fizikailag szeretnénk felvenni a harcot a galambokkal, akkor vehetünk ultrahangos madárriasztót is, amely olyan frekvenciát bocsát ki, amit mi, emberek nem hallunk, de a madarakat zavarja. A legfontosabb, hogy kültéri és madarakra optimalizált típust válasszunk.

Fontos tanácsok, hogy ne szoktassuk magunkhoz a galambokat

Érdemes leszögezni, hogyha etetjük a galambokat, akkor az meghosszabbíthatja a jelenlétüket, ami mellett érdemes, hogy rendszeresen takarítsuk a piszkukat és a fészkeiket, mert a szaguk odavonzza a többi galambot. Fontos, hogy még a tojásrakás előtt eltávolítsuk a fészküket, ez a törvények miatt is fontos.