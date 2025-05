Bezárták a kocsmát, de még mindig élnek az emlékek

Miközben vicces nevű kocsmákat kerestünk Fejér megyében, régi emlékek tolultak elő azokból a szép időkből, amikor még egészen más volt a kocsmák vendégköre és funkciója. A rendszerváltás előtti időkben a közösség fontos központja volt a helyi kocsma, vendégló, söröző, és nem volt különleges látvány, ha hölgyek, vagy akár babakocsis, kisgyermekes családok lépték át a vendéglátóipari egységek küszöbét. Fagyiztak, bambit ittak, míg az apukák kugliztak, lengőtekéztek a kertben. Azóta szinte mindet bezárták.

Bár bezárták a régi, ikonikus kocsmákat, még ma is sokan emlékeznek azokra az időkre, amikor ilyen mércékkel osztották a bort

Fotó: PJD

Teljes körű kiszolgálás volt a jellemző

teke

kugli

bambi

sör

bor

fagyi

A kocsmák hangulata átalakult

Vasárnaponként ultizó öregurak tettek nagy bemondásokat, rebetliket és Fedák Sárikat morogva, ahogy forintos alapon játszottak az elfelezett, kétszínű asztalon, amire aztán este versengésre vágyó nagyszájúak kértek egy négyzetméter kisfröccsöt, hogy ki mennyit képes meginni az előre kitöltött literekből. Akkor még esztergált fagombás rexasztal volt a később teret hódító billiárd helyett, és nem csak hogy minden asztalon üveg hamutartó volt, hanem több köpőcsésze is, hogy a bagót rágók se a földre sercintsenek.

A parafadugós palackos borok legtöbbször csak a polcokat díszítették, és a literes koronazáras zöld üvegekbvől is kevesen ittak. Akkoriban még az italmérésekben valódi italmérés zajlott. Az acéllappal fedett söntéspultban acél aknák tartották hűvösen a bort. Az egyikben vörös volt a másikban fehér, és hosszú szárú, hitelesített fém mérőedényekkel dozírozták a szilánkmentesen törő vendéglátós poharakba a bort, amit aztán ma már szinte betiltott alumínium szódás ballonokból higítottak a kért arányban. Még nem volt kérdés, hogy egy kocsmáros tudja-e, milyen arányban keveredik a bor s a szóda a kisfröccsben, a nagyban, a hosszúlépésben vagy a házmesterben. Hogy hol volt mindez? Mindenhol!

A vidék romantikus ízei és nevei

„Vissza a természethez”, volt a legtöbb helyen a romantikus rousseau-i parancs a kocsmák, különösen a vidéki kocsmák elnevezésekor. Még ma is működnek olyan helyek, hogy Fenyő Bisztró, vagy Diófa kocsma. A növények nagy jelentőséggel bírtak mint névadók, így például Dégen Tulipán volt a három kocsma egyike. Oda még olyanok is jártak édesapjukkal, akik még ma is fiatalok. A másik dégi szórakozóhely neve is kapcsolódik a természethez, hiszen Paraszt Kocsmának hívták. Csókakőn is természetközeliséget mutatott az ivók elnevezése. Az egyik a Nádas, ahol egy valódi olasz ikon, Gildo bácsi osztotta az italokat, és készítette a Ravenna-i kávét. Az összetartó kártyások a Makk Hetesben gyűltek össze, a többiek a Vadász Sörözőben. Akik meg nem igazi helyiek, azokat nagy szeretettel a vár alatti Gyüttment Kocsma és a hozzá közeli Várrom Kocsma.