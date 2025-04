Tojásvadászat csalt mosolyt ezer gyermek arcára (videó, galéria)

Április 19-én szombaton, 15.00 órakor kezdődött a tojásvadászat, pontosabban a Húsvéti Tojáskereső Verseny a Zichy ligetben. Már az előzetes regisztráció során is nagy volt az érdeklődés a Székesfehérvári Keresztény Közösség Egyesület (KKE) és az Extrém Generáció Egyesület által szervezett húsvéti eseményre.

A tojásvadászat során ezer gyermek futott a ligetben.

Negyed évszázada kedvenc húsvéti program

– Most van a 25. évfordulója a tojáskereső versenynek, hiszen kereken 2000-ben indítottuk el. Azokat is meghívtuk ide vendégnek, akik az elsőn is megjelentek, igaz akkor még a Halesz parkban volt a tojáskereső verseny. Akkor 10-20 család jött össze, és mostanra 1500-2000 fős rendezvénnyé nőtte ki magát a Húsvéti Tojáskereső Versenyre. A mostani jubileumi tojáskeresés öt korcsoportban zajlik, 2-12 év közötti gyerekeknek. Most 10 ezer műanyag tojás van elrejtve a ligetben és mindegyikben van egy cukorka. Bár tojáskereső versenynek hívjuk, valójában ez tojásvadászat, hiszen nem keresünk és nem hirdetünk győztest. A célunk az, hogy minden gyerek találjon tojást, de ha valaki mégsem talált, annak csinálunk egy külön keresést, mert az a cél, hogy mindenki boldogan menjen haza – mondta el Demjén Géza.

A tojásvadászat mellett a húsvét üzenete is fontos volt

A szervező KKE vezetője hozzátette:

– Tavaly is nagyon sokan voltak és idén is nagy volt az érdeklődés, úgy 750-en gyerek regisztrált előre, és további 150-200 regisztráció történt a helyszínen. Közel ezer gyerek élvezheti a húsvét örömét, a tojásvadászat izgalmát. A húsvéthoz kapcsolódóan mindig van színpadi műsor is. A mi közösségünk a KKE, ezen belül van az Extrém generáció és a Szuperhősök csapat. Ezek a gyerekek, illetve fiatalok táncolnak a színpadon, és ezen keresztül szeretnénk fiatalos módon bemutatni, elmondani a húsvét valódi üzenetét, vagyis hogy ez nem csak a nyusziról és a tojásról szól, hanem Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról. Fontos, hogy ne feledkezzünk meg erről, és ezért próbáljuk ezt egy gyerekcentrikus izgalmas műsoron keresztül bemutatni – mondta Demjén Géza.