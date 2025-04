Nagy baj lehet az ártalmatlannak tűnő tavaszi tevékenységből

Ha süt a Nap, és fennáll a leégés veszélye, a legegyszerűbb, ha még időben bekenjük magunkat fényvédő krémmel. Ezt az okosságot ma már mindenki tudja, senki számára sem újdonsült tanács ez. Azonban tavasszal mégis nagyobb odafigyelést igényel a bőrünk védelme, és a közhiedelemmel ellentétben nem javasolt egyből az 50 faktoros fényvédő krém használata a tavaszi napozáskor.

A tavaszi napozás legalább olyan kockázatokat rejt magában, mint a nyári

Hasznos tanácsok a tavaszi napozáshoz

A szakemberek azt javasolják, hogy a napfényhatás előtt nagyjából fél órával előbb kenjük be a bőrünket fényvédővel. Ha szükséges, mert több órát töltünk a szabadban, nyugodtan kenjük be magunkat többször is. Ugyanakkor tavasszal nem javasolt egyből a legmagasabb faktorszámú naptej használata, ajánlott egy kisebb faktorszámú krémmel kezdeni, hogy a bőr felvehessen egy alapszínt. Ez szintén segít a leégés megelőzésében. Így tehát ha már van egy kis alapszínünk, s elmúlt a téli hófehérség, jöhetnek a magas faktorszámú fényvédők is! Mindemellett érdemes megfelelő ruházatot viselni, erős napsütéskor, a meleg ellenére javasolt a karok eltakarása is, ezt egy egyszerű lenvászon inggel megtehetjük, amely nagy melegben is könnyű, praktikus viselet. Erős napsütés esetén kalapot is is javasolt felvenni, és ne feledkezzünk meg a szemünk védelméről sem, viseljünk UV-védelemmel ellátott napszemüveget!

