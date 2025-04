Mutatjuk, hogyan készült a csodafotó a székesfehérvári szivárványról

A felvétel április 18-án, nagypénteken készült. Egy kulisszatitok a fotóval kapcsolatban: a szivárvány megörökítése teljesen tervezetlen volt.

Szivárvány Székesfehérvár égboltján. Csodálatos felvétel!

Fotó: JavicK

– Nagyon sokszor magammal hordom a fényképezőgépemet – ez tegnapelőtt is így volt, amikor elindultam. Valójában majdnem otthon is hagytam, mert az induláskor kezdett szakadni az eső, de végül arra jutottam, nem gond, ha nálam van, hátha eláll az eső és legalább a komor égbolt jó fotótéma lehet. Mire hazaértem, már azt néztem, kisütött a nap, miközben még csöpögött az eső. Kicsit el is keseredtem, hogy se szép felhőket, se egy szivárványt nem látok ebben az időben, de ahogy kiszálltam az autóból, rádöbbentem: a szivárvány pont mögöttem volt látható, azért nem láttam addig. Ráadásul az utóbbi idők egyik legszebb szivárványa volt, így rögtön le is fotóztam, ahogy tehettem, nehogy fakulni kezdjen. Gondoltam rá, hogy még keresek egy jobb helyszínt, de a felhők közben eléggé változóak voltak, nem voltam biztos benne, hogy sokáig így lesz látható, ezért megelégedtem ezzel az egy képpel – mesélt a fotó keletkezési körülményeiről JavicK.

A szivárvány színei

Az utólagos módosítással kapcsolatban az alkotó elmondta: – A fotón van némi utómunka. Ez minden fotómra igaz, de igyekszem nem sokban változtatni a képet, tehát az nagyságrendileg megegyezik a valóságban látottakkal.