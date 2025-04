Férfinap alkalmából léptek fel a több jelmezbe bújt hölgyek

Hónapokon keresztül lelkesen a készült a hölgyek csapata a Kincsesbányán már több évtizedes múlttal rendelkező hagyomány, a Férfinap folytatására. Minden esztendő márciusában a település férfi tagjai, nőnapi műsorral köszöntik őket és erre válaszként jön a lányok „revansa”, a Férfinap. Ezt történt most.

Sok idő, munka, gyakorlás és izgalom van egy Férfinap szervezése és a fellépés kapcsán, de a csapat kiválóan vette valamennyi akadályt

Forrás: A szervezők



Új csapat vállalta a feladatot

– Az idei Férfinap a közönség számára is nagy meglepetés volt, hiszen új szereplőkkel, ötletekkel egy igazán lehengerlő és vidám műsort állított színpadra a „lányok” csapata. A teltházas rendezvényen a hölgyek színpadi szórakoztató műsor keretében köszöntötték a „teremtés koronáit”, de tréfás jelenetek formájában terítékre kerültek nemcsak a férfiak huncutságai, hanem a női lét elmaradhatatlan részeként például, a testedzés komikus pillanatai – fogalmazott Murányi Mariann.

Kincsesbánya polgármestere elárulta azt is, hogy hogyan is épül fel egy ilyen produkció.

A Férfinap szervezése sok időt és energia

– Először megy az ötletelés az előadás tematikájával kapcsolatban, aztán a jelmezek tervezése, beszerzése, és természetesen megindul a próbák sorozata. Aztán előkészítik a terepet a táncra és a kellemes közös estére, majd megterítenek a vendégeknek, és mindig van kinek, ugyanis most is telt ház volt, pontosabban több érdeklődő volt, mint amennyi hely. Fontos megemlíteni, hogy mindent saját erőből finanszíroznak a résztvevők, vagyis mindent ők visznek, készítenek és nem kérnek érte egy forintot sem, pedig igazán emlékezetes pillanatokkal, élménnyel gazdagítják a települést. Fontos az is, hogy hazai közönség előtt fellépni, szerepet játszani a legnehezebb, mert mindenki ismeri a szereplőket, akik civilben tanárok, óvónők, vagy éppen a helyi kézbesítő – mondta Murányi Mariann.

Asszonyokból diszkókirálynők

Az előadáson, a prózai jeleneteket táncprodukciók tarkították, melyek szintén nem maradtak csattanó nélkül. Így történhetett meg az, hogy a falusi asszonykórusból, a jelmezt ledobva, hirtelen vérbeli diszkókirálynőkké váltak a szereplők.

Az est folytatásában kis ajándék várta a megjelent férfiakat, majd vacsorával kínálták a közönséget és virradatig tartott a zenés-táncos mulatság.