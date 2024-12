A jelenleg nyílegyenesen délnek tartó Szabolcs és a többiek pozícióját, a hajók helyzetét IDE kattintva láthatják.

A mezőny korábban soha nem látott mértékben széthúzódott, jelenleg 3850 mérföld a távolság az első és az utolsó között, pedig még csak a verseny negyedénél járnak a hajók, elemzett Fa Nándor vasárnap a szolovitorlazas.hu-nak. Ekkora távolságbéli különbségek alakultak ki a hagyományos és az új hajók viszonylatában, miközben utóbbiak egymást váltogatva kergetik egymást az élen. Nándor hozzátette, nem mindig tudhatjuk, van-e sérülés, mert taktikai okok miatt sok versenyző ezt elhallgatja, más viszont nem: egyikük például forró vízzel borította le magát a nagy hullámzásban.

Mindenkinek akad már több-kevesebb baja, van, aki a kormánnyal, más a generátorral, elektromos ellátási hiányosságokkal küzd. Nem elég ilyen körülmények között a vitorlázó tudás, a technikai problémákat is orvosolni kell. Nándor elemzésében nagyon dicsérte a hölgyversenyzőket és érdekességként, szinte fizikai csodaként említette, hogy három repülő hajó például nem tud nagyobb sebességével sem pozícióelőnyt szerezni a hagyományos vitorlásokkal szemben. Most kezdődik az igazi verseny, ami már nem csak a sebességről, de a túlélésről is szól, zárta elemzését Fa Nándor.