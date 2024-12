A gyalogátkelőhöz közeledett a kamerás autó, amikor egy furgon sorolt be elé, még az utolsó pillanatban. Annak sofőrje észlelete is az átkelni szándékozó gyalogost, akinek elsőbbséget is adott. Ekkor érkezett meg a forgalom elől elzárt területen egy BMW-s, aki konkrét céllal a furgont meg akarta előzni, ám a gyalogátkelőtől nem jött zavarva, sőt az azon átkelni szándékozó gyalogostól sem.