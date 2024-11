Forrás: tothsanya.com

Találkozás az édesanyával

Chilében azonban, ott fent, a közel 7 ezer méteres csúcson újra találkozott évekkel korábban elhunyt édesanyjával… Hogy az oxigénhiány vagy a fáradtság láttatta-e vele, szinte mindegy is, ma is boldogan, kristálytisztán emlékszik vissza rá.

- Már felfele menet tudtam, hogy találkozni fogok vele. Az szinte mindegy volt, hogy azért, mert menet közben meghalok, vagy azért, mert ténylegesen látni fogom a csúcson és ott vár. Tehát nem volt bennem semmilyen félelem, könnyen elfogadtam volna akár a halált is. A tengerszinten ezt a tudatállapotot az ember nem értheti meg. Az oxigénhiány bezárja az embert a saját valóságába s kívül helyezi az őt körülvevő világon. Itt is ez volt: nem tudtam, mi lesz, de hogy nekem fel kell érnem, mert találkoznunk kell, az egyértelmű volt. 6500 méteren vagy afölött ugyanis már olyan erőhatások érik az embert - nyilván ez genetika- és edzettségfüggő is -, ami miatt ma már azt gondolom, nagy vakmerőség volt, amit akkor tettem. Ma már nem így készülök, még tudatosabb vagyok.

Majd jött a szíve csücske, az Antarktisz, ahol 2019-ben, a világon 46-ikként megmászta a Mount Sidley-t, az Antarktisz legmagasabb vulkánját. Csak összehasonlításképp: a Mount Everestet eddig 13 ezer 500-an mászták meg, S emlékezzünk: Sándor nagyon nem szeret fázni, ez a pont tehát valódi kihívás volt, hiszen az Antarktiszon a nyár olyan „kellemes” - 38 Celsius fokos. A tél pedig - 52 Celsius fok körüli hőmérsékleten kezdődik. De nem kell aggódni: olyan profi felszereléssel indult útnak, amelyben még melege is volt.

- Nagy kaland volt fent állni az Antarktisz legmagasabb vulkánján, fergeteges, elmondhatatlan élmény! És akkor, mikor ott végeztünk, elindultunk lefelé. Ezt a helyet úgy kell elképzelni, hogy bármikor lecsaphat a vihar, és velünk kétszer meg is történt. Volt, hogy 40 órán keresztül nem tudtunk kijönni a sátorból. Egy ilyen alkalommal beszélgettünk a hegymászókkal a sátorban arról, mi lesz a következő cél a Volcanic Seven Summits után. Ekkor mondtam, hogy hát valószínűleg még egyszer megcsinálom ezt a sorozatot, de úgy, ahogy a 80 nap alatt a Föld körül mesében. Guinness rekordra készültem tehát, de mondták a többiek: van egy ennél is erősebb kihívás, a Seven Summits, hasonló magasságú hegyekkel, de ebben benne van az Everest is. Sőt, technikai és erőnléti kihívásban az Everestnél komolyabb csúcsok is vannak benne.

Az egyetlen, ahová nem ért fel eddig

- Valójában már előrébb tartanék egy heggyel, mert a Seven Summits 7 ezer méter magas dél-amerikai hegye, az Aconcagua csúcsa közelében már jártam két évvel ezelőtt. De elkaptam egy magnéziummérgezést, a gleccserből, patakokból kinyert szűrt víz miatt. Az alaptáborban négy napig vénásan injekcióztak, de mivel az összes hegymászáshoz szükséges értékem még így is messze a legjobb volt a csoportban, így hivatalosan az orvos nem tilthatott el a mászástól. És akkor én azt gondoltam, na most nézzük meg az elme erejét és azt, hol, mikor és hogyan fogom érezni a határt. Mindezt úgy, hogy a csúcsmászás előtt már a nyolcadik napja szinte nem is ettem. Így másztam bele a csúcsnapba, ami egy nagyon hosszú nap volt egyébként, 15-16 óra.

Sándor ezúttal is el akart menni a falig. Tudni akarta, mikor jön az a tiszta érzés, hogy meg kell fordulni.

– Meg akartam tanulni ezt is. És akkor a csúcs alatt 300 magassági méterrel, ami még lett volna körülbelül 3 óra, éreztem, hogy meg kell állnom, és vissza kell fordulnom, mert lehet, hogy el tudom érni a csúcsot, de vissza már nem tudok jönni. Az egy olyan tiszta kép volt, hogy nem volt bennem kérdés, dac vagy akarat. Elengedtem. Kitisztult minden, elmúlt a görcsösség, a vágy, hogy feljussak. Kisimult körülöttem minden, mert nem akartam problémát okozni sem a hegyen lévőknek, sem azoknak, akik otthon vártak. Nagyon sokat tanultam ebből, és vissza fogok menni.

Ha eddig nem derült volna ki, Sándort a maximalizmus viszi előre. Ezért is tervezi azt, hogy a következő, még erősebb sorozatában megduplázza az antarktiszi mászást. November 21-én indul az Antarktisz legmagasabb hegyére, a Mount Vinsonra, és ha sikerrel jár, akkor már a Seven Summits sorozat negyedik hegyét teljesíti a hétből.

- Ha ugyanis most is meglesz az Antarktisz, akkor én leszek az egyetlen magyar, aki megmásztam az Antarktisz legmagasabb vulkánját és legmagasabb csúcsát is. Volt már a legmagasabb csúcsán öt magyar állampolgár az elmúlt 20 évben, de ilyen duplázás még nem volt. Ám ez az egész nem az egónak szól… - árulja el. Amikor a másoknak nagy célok, mint egy maraton, neki megvannak minden héten, akár kétszer is, és élsportolókkal, komoly szakemberekkel készül, akkor a motivációhoz is mindig egyre magasabbra kell tenni a lécet. Sándornak pedig ez már eleve 7 ezer méter felett van. Azt mondja, „állítólag” ő most 47 éves. Ahogy mondja, és hát tényleg látszik is, ő ezt se nem érzi, se nem tapasztalja.

- Három éven belül a Mount Everest teteje, ahol állni akarok. Szerencsés vagyok, mert a családom ezt érti, megérti, és tudják, hogy onnan is haza jövök.

Antarktiszi élmények Az antarktiszi nyáron, a novembertől februárig tartó időszakban lehet sportolni: az Antarktiszon, ekkor van mínusz 37-52 Celsius fok , az antarktiszi tél a június-július időszaka, ekkor mínusz 80-90 Celsius fok van és nem lehet beutazni. Ugyan a bakancs és a ruházat megfelelő az antarktiszi kalandokhoz és a kesztyű is biztonságot ad, de nagyon sok a kéz-, ujj-, fül- és orrfagyás és az ezzel járó amputáció. Mivel a nap nem megy le az antarktiszi nyáron és rendkívül erősen süt, így megtéveszti az embereket. Az arc szabadon lévő részeit azonban perzseli és sokan vékonyabb kesztyűre és arcvédőre váltanak – ez a rossz döntés minden évben sok amputációhoz vezet. Naponta több átöltözés van menet közben, az antarktiszi expedíciós mondás éppen ezért így szól: Ne izzadj meg, mert megfagysz !