Norbi teljesítménye már most hatással van a környezetére, barátai és iskolatársai körében példaként szolgál – meséli az édesanya. Olyan elhivatottsággal és szeretettel fordul a sakk felé, hogy hatására sok család újra elővette otthon a sakktáblát. Norbi jövője ígéretes, és édesanyja elmondása szerint minden adott, hogy továbbra is az egyik legtehetségesebb fiatal sakkozóként folytassa pályafutását, akinek eredményei a székesfehérvári közösséget is büszkeséggel töltik el.

A kisfiú is szívesen mesél eddigi sakkversenyes élményeiről, amelyből egyértelműen kitűnik: Norbi igazi versenyző alkat. Mint mondja, jó érzéssel tölti el, amikor jó eredménnyel végez egy-egy megmérettetésen. Amikor pedig mégsem a számításai szerint történnek az események, akkor is valódi sportolóként s bizony nem kudarcként gondol a történtekre:

- Ilyenkor mindig átgondolom, mit léptem rosszul, mit kellett volna másképp, hogy abból is tanulhassak – mondja komolyan. Szabadidejében szívesen focizik is, teszi hozzá. A tanulással sincsenek gondjai, derül ki, amikor a tantárgyakra terelődik a szó, de azért az nem meglepő, hogy a matematika a kedvence.

- Norbi edzései és versenyei gőzerővel folynak – teszi hozzá ismét az édesanya. - Szeptemberben a Wellness Chess Tour székesfehérvári állomásán hatalmas eredményt ért el! Ezen a nemzetközi (FIDE) versenyen, ahol egy mezőnyben játszik minden korosztály, Norbi a 17. helyről startolt. Az első fordulós vereség után győzelmi sorozat jött: ötször is teljes ponttal állt fel Norbi! Ez azt jelentette, hogy a 7. forduló előtt fél pont előnnyel, egyedül vezette a 34 főből álló mezőnyt a 9 éves srác! Hatalmas eredmény kapujában volt, 4,5 órás partiban, hatalmas csatában végül döntetlennel zárt. Ez azt jelentette, hogy holtversenyes első hely - Buchholz számítással harmadik lett – meséli büszkén az édesanya.

A fejlődés záloga egy olyan tehetség számára, mint Norbi - árulja el a titkot az anyuka -, hogy lehetőség szerint - a korcsoportos országos bajnokságokat kivéve - mindig nagyobb játékerővel bíró ellenfelekkel méri össze tudását. Ez az, ami inspirálja, versenyre, tanulásra készteti, s lehetővé teszi, hogy mindig több lépéssel előrébb legyen versenytársainál.