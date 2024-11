Ahogy annyi más település, úgy Pusztavám is nagy erőkkel és régóta készül a négy adventi vasárnapra programokkal, szeretetvendégséggel. A rendezvénysorozaton fellép majd a Dejavu Tánccsoport, a Bice-Bóca Egyesület, a Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint a Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekara is. Színpadra lép majd a Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar és a Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola énekkara. Az utolsó adventen a helyi általános iskola ad majd karácsonyi műsort, méghozzá azon a helyszínen, ahol nem is egy, hanem nyolc karácsonyfa is áll majd.

Ám ehhez még sokat kell a pusztavámiaknak dolgozni.

– Idén is különleges hangulatot varázsolunk a Geretsried parkba. Egyesületeink 8 gyönyörű fenyőfát helyeznek el és díszítenek fel az adventi és karácsonyi időszak alkalmából. Csatlakozzanak hozzánk és közösen tegyük szebbé községünk ünnepi díszítését – hívogat mindenkit a település önkormányzata.

A csoportos közösségi fadíszítés november 30-án, szombaton, 10:30-kor kezdődik a Geretsried parkban, ahol a szervezők meleg teával és forralt borral várják a vállalkozó kedvűeket.