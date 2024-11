Tetszik vagy nem, tökéletesen bejött az ötletgazda kultúros, Janicska Judit számítása, ugyanis hosszú évek összehasonlításában is ez a program lett a történelmi múltjára okkal büszke település egyik leglátogatottabb közösségi eseménye.

– Messzemenően felülmúlta minden várakozásunkat, amit tapasztaltunk – összegzett a FEOL-nak Janicska Judit. – Azt gondoltam, hogy Pákozd erősen hagyományőrző település, ezt eddig vissza is igazolták azoknak a rendezvényeknek a sikerei, amelyek a népzenéhez, a népi kultúrához kapcsolódtak, a régmúlt szokásait elevenítették fel. Ehhez képest azonban naponta több mint háromszázan biztosan meglátogatták a Rémsétányt, de lehet, hogy még ennél is sokkal többen jöttek el, mert a számolást egy idő után már abbahagytuk a kollégáimmal. Hihetetlen, mekkora az igény az ilyesmire. Évek óta gondolkodtam rajta, hogy megvalósítok valami hasonlót, mint amit máshol már láttam, és idén arra gondoltam, miért ne? Négy barátommal fogtunk össze és eszközöket, dekorációt kértem a pákozdiaktól: ezúton is nagyon köszönöm azoknak, akik segítettek.

Eldöntötték, hogy jövőre még tovább fejlesztik a borzongató helyszínt

Fotó: Janicska Judit

Szakál Zsuzsanna, Kéri Renáta, Handler Attila dolgozott együtt Judittal, Bíró András pedig a hang- és fénytechnikát biztosította a Rémsétány számára.

– Úgy látszik, hogy az utánunk következő generációk számára fontosak az ilyen jellegű rendezvények – folytatta Janicska Judit. – A fiatalok szombaton este is házról házra jártak, több tucatnyi családot látogattak meg, mert szeretik a Halloween bulit. Így aztán már most a folytatás mellett döntöttünk, jövőre mindenféle interaktív elemekkel szeretnénk a Rémsétányt bővíteni, elfoglaljuk a bemutató számára a hátsó udvart, csúzdát, mozgó bábukat is szeretnénk. Bár már az eddigiekkel is elégedett lehetek, mert a hozzánk érkezők közül sokan gratuláltak és azt mondták, a pákozdi borzongatóbb, érdekesebb, látványosabb kiállítás lett, mint amit máshol láttak. Egy kicsit tartottam attól, hogy lesznek negatív vélemények, de kellemesen csalódnom kellett, mert nem tapasztaltam ellenérzést. Megpróbáltunk másokat és másként is megszólítani, mint korábban, és ez bejött. Vasárnap még mindenkit várunk, aki eddig nem jutott el hozzánk.