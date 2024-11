A német nyelvterületeken terjedt el az a fáklyás felvonulás, eredeti nevén Martinsumzug, amely Szent Mártont, illetve annak jó cselekedeteit őrzi. A védőszent jótéteményeit szimbolizáló fényt viszik házról házra a lámpások hordozói.

Magyarországon is elsősorban a német nemzetiségű települések, iskolák, óvodák és egyházi közösségek szervezésében indulnak a Márton-napi lámpásfelvonulások. Gyerekek, kisgyerekes családok járják az utcákat, a saját maguk által készített lámpásokkal, Márton-napi dalokat énekelve az úton. Leginkább akkor autentikus az ilyen felvonulás, ha a menet élén egy római katona öltözetét idéző, piros köntösbe öltözött Szent Márton lovagol.

A Márton-napi felvonulás fontos része az is, hogy a gyerekek eljátsszák Szent Márton és a koldus történetét. Jó esetben a végén libavacsora és újborkóstoló zárja a Márton-napi eseményeket, de Móron, a Lamberg-kastély Művelődési Központ elsősorban gyerekeket vár november 11-én, délután négy órára a kastély belső udvarára. A lámpáskészítés 16 órakor kezdődik, és egy óra múlva indul a felvonulás a Szent István parkban, ahol a hideg sem lehet akadály, ugyanis meleg teát, forralt bort és gőzölgő sütőtök lesz a menü.

A hosszú fénykígyón kívül is lesz látványosság Szent Márton estéjén, ugyanis fellép az Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület zenekara is, emellett Márton-napi fényfestést is láthatnak majd a résztvevők, érdeklődők, a Radnóti Miklós Általános Iskola régi épületének falán.