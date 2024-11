Először is gratulálunk ehhez az országos díjhoz, ám mielőtt rátérnénk az elismerésre, muszáj megkérdeznem: mi volt a motivációja, hogy egy ilyen rangos versenyre nevezzen? Mit jelent Önnek a kertészkedés?

– Nagyon szeretek a kertben lenni, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy létezni a kertben. Nyáron munkába indulás előtt, a friss, tiszta levegő, a hajnali harmatcseppek, az ébredő kerti madarak megalapozzák egész napra a hangulatomat, feltöltenek. Szívesen meg is örökítem a pillanatot ami éppen adódik, legyen az a cukkinimet éppen beporzó méhecske, vagy a pirosló paradicsom fürtöt megvilágító felkelő Nap sugara. Igyekszem átadni ezt az élményt másoknak is a közösségi oldalon, vagy éppen a legnagyobb videómegosztón. Büszke vagyok arra, hogy sok ismerősömnek sikerült kedvet csinálni a kertészkedéshez, és ennek révén barátságok is szövődtek. Ez a verseny úgymond a „profilomba vág” kertészkedésről, a kert szeretetéről, szépségéről szól, és végül, de nem utolsó sorban hangsúlyozza a minőségi táplálék előállításának, fogyasztásának fontosságát.

A telek funkcionálisan több részre tagolt összesen 3640 négyzetméter.

Fotó: Interjúalany

Pontosan milyen kerttel nevezett, mit lehet tudni róla?

– Az átlag ember fejében a kertészkedés ásás, kapálás, gazolás, amolyan paraszti munka egyenes, kitisztított sorok és állandó robot. Nos, az én kertem nem ilyen, az én kertem a feltöltődés helye.

Nem forgatom a földet, nincs kapám, mulcsot használok, kihasználom a növénytársítás és a védő növények által biztosított lehetőségeket, a tyúkocskáim összeszedegetik a kártevőket a kertben, így permeteznem sem kell. Sajnos az előző tulaj eladta a termőföldet, így a növények egy részét magaságyásokban nevelgetem, és igyekszem mindent megtenni, hogy a terület újra megteljen élettel. A telek funkcionálisan több részre tagolt összesen 3640 négyzetméter, bizony nem kicsi. Egy része konyhakert, ebben a részben egy 18 négyzetméteres speciálisan kialakított melegház, és egy méhlegelő is helyet kapott, de a telek részét képezi egy gyümölcsös, és egy ligetes rész is, ahol a növények úgy vannak összeállítva, hogy minden évszakban virágzik valami. Itt kaptak helyet a minden évben ünnepek után kiültetett fenyők is.