Tangóharmonikás kísérettel érkeztek a Városház tér irányából a Felsővárosi Általános Iskola diákjai és tanárai Kati néni szobrához a Liszt Ferenc utcába. Az iskolások és a nézők létszáma miatt szűkké vált a keresztmetszet a Piac tér felé vezető utcában, ám volt ennek előnye is, hiszen a csak keskeny részen szabadon hagyott járdaszakaszon sétálók közül többen is a nézőtéren ragadtak, hogy láthassák a műsort.

A kisebb gyerekek énekeltek, táncoltak, a nagyobbak pedig piaci kofáknak álltak. Az egyik almát, a másik szép ruhákat kínált megvételre és volt, aki madzagot árusított. Volt ott gatya madzag, pendely madzag, sőt, vékony, vastag, sárga és fehér madzag is, nem beszélve a keskeny és a széles madzagról. Egy csendesebb áruslány pogácsát kínált megvételre, ám amikor másodszor is elindult, hogy játékból ropogós, frissen sült pogácsáira keressen vevőt, a kockás abrosz alól valódi sajttal szórt finomságok bukkantak elő és még számtalan kisebb kosárból is, amikkel a picik indultak el a szélrózsa minden irányában, hogy a város járókelőit megkínálják.

A mosolygó arcoknak és a világos vászonban aranybarnára sütött pogácsáknak senki sem tudott ellenállni, így sokan köszönhették az uzsonna első pár falatját a felsővárosi iskolásoknak. De kevesen tudtak ellenállni a névnapos szerencsehozónak is, így tovább fényesedett Kati néni orra. Hogy sértődés ne legyen, kapott egy ünnepi csokrot is a kiskocsija tetejére.