A rendezvény egyik szervezőjétől, Andi bohóctól megtudtuk, 9 és 12 óra között lufihajtogatással, Major Edina pedig arcfestéssel várja a segíteni vágyókat egy-egy mikulás csomagért cserébe, amit tetszés szerint ki is választhatnak. Természetesen elfogadnak más jellegű adományokat is, mint például csokikat, szaloncukrot, ki mivel tud hozzájárulni ehhez a karitatív gyűjtéshez. A jótékonysági csomagok célba juttatását pedig a közösségi oldalon is követhetik az adományozók, hogy meggyőződjenek arról, hogy adományuk jó helyre megy és egyben jó cél szolgál.

Karitatív gyűjtés Fehérváron.

Forrás: Andi bohóc