Csak a szokásos, fagyos reggel vasárnapra: indulhat a jégkaparás! Számtalan módszer ismert erre, de talán a megelőzés, ami a legjobb megoldás. Az egyik legolcsóbb a takaró használata és már kimondottan beszerezhető olyan is, amelyhez oldalszélvédő takaró is tartozik. Mindenképpen időt és energiát spórolunk meg vele: negyed óra bosszúságot reggelente, megéri nem? Garázs hiányában abszolút ez a legcélravezetőbb megoldás!

A jégkaparó nélkülözhetetlen a téli reggeleken.

Fotó: Kecskés Zoltán

Fontos téli autós kellék: a jégkaparó

Az autósok döntő hányada még mindig fittyen hány a takaró használatára, így mindenféle módszert bevetnek a jegesedés ellen. Az első és legfontosabb tanács, hogy ne használjunk forró vizet, hiszen a hirtelen bekövetkező hőmérsékletváltozás apró, alig látható repedéseket okozhat a szélvédőn, sőt akár be is repedhet. Ilyenkor a fokozatosság elvét tartsuk szemünk előtt. Indítsuk be az autónkat és hagyjuk, hogy folyamatosan olvadjon le a jégréteg, mindeközben rásegíthetünk az egyik legfontosabb és mind a mai napi legnépszerűbb téli autós kellékkel: a jégkaparóval is. Utóbbival kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy egyrészről, mindig legyen nálunk, másrészről kerüljük a vékony, gagyi,olcsó műanyagból készült kaparókat, amelyek már az első pár használat közben eltörhetnek. Mindemellett egy kis seprű és a jégoldó spray is minden autós jó barátja lehet a téli hónapokban. Ezek mindenképpen legyenek nálunk!