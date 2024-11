–A ruha a divat szempontjából egy kicsit más, mint a többi eleme a kiállításnak. Sok öltözéktervező van közöttünk, sőt, elmondhatjuk, hogy világszintű tervezők vannak itt jelen. Ők sokkal jobban kötődnek a divathoz, nekik sokkal inkább figyelni kell az aktuális trendekre, és az is elmondható róluk, hogy inkább alakítják a divatot, előtte járnak, nem pedig lekövetik azt. –hangsúlyozta a kurátor, akitől az is megkérdeztük, hogy ha annyira időtállóak a Károlyi-kastélyban kiállító alkotók termékei, akkor hogyan tudnak újat eladni annak, aki egyszer már vásárolt náluk?

– A vásárlóink többségére az a jellemző, hogy olyannyira személyesen kötődnek az itt vásárolt alkotásokhoz, hogy minden évben ellátogatnak ide, és vesznek valami újat, egy másikat, és mindig van is mit, hiszen éppen ezért az a szalon neve, hogy Friss Termés. Mi mindannyian, minden évben hozunk új dolgokat, darabokat, a saját alkotásainkból, a vásárlók pedig keresik az új sorozatokat, de persze megcsodálják a régieket is. Még én magam is mindig vásárolok itt, például kerámiát. Az egyik évben egy madaras, egy másik alkalommal egy sárkány motívummal díszített darabot, hiszen mindig van új, és mindig el vagyok bűvölve tőle, és boldogan veszek egyet, ahogy a vásárlók is minden évben vesznek egy új kiegészítőt, vagy egy ékszert például – mondta Király Fanni.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Budapesten számos ehhez hasonló kiállítás van, ennek mégis egészen más a töltése. Mi a titka az idén nyolcadik alkalommal jelentkező Friss Termésnek?

– A mi közönségünk kifinomult ízlésű, más jellegű közönség, vagyis más, mint mondjuk egy olyan fővárosi vásáron, aminek ugyan nagyon nagy a hírverése, de szinte kizárólag a szemüket legeltetni kívánó emberek látogatnak csak oda. Aki idáig eljön, hogy lássa ezt a kiállítást, az már úgy jön el, hogy egy egész napot eltölt Fehérvárcsurgón, annak környékén, és ezek az érdeklődők átlagosan nem kevesebb, mint három órát töltenek itt velünk, a kiállítás termeiben – hangzott a kurátor válasza.