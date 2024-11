Nem tudom, hogy érkezett-e már be olvasói levél Önökhöz az általam leírt jelenségről, de úgy gondoltam inkább megírom, mert szerintem fontos, hogy ilyen eseményeknek is hangot adjunk. Sok esetben halljuk, hogy a buszsofőr nem vár meg, nem enged fel a buszra, mert nem működik az applikáció rendszerhiba miatt. Én azt gondolom, fontos beszélni a jó dolgokról is.

Szokványos péntek reggeli napon három gyerkőccel állok a 24-es busz megállójában. Felszállunk a buszra. Bambán bámulok magam elé, mígnem észreveszem, hogy a busz ajtaján sárga mosolygós smiley van ragasztva. Ezt követően néztem végig a buszon. Azt fedeztem fel, hogy a busz tele van mosolygós fejecskékkel. Nem tudtam nem mosolyogni. Ahogy mosolyogva néztem végig a buszt, megláttam, hogy az üléseken egy-egy cukorka van. Milyen kedves gesztus gondoltam. Elkezdtem figyelni az utasokat, a busz közepén állva ez nem volt nehéz. Egy kisfiú felszállást követően, mikor meglátta a cukorkát felkiáltott: De jó! Cukros busz! Nem elhanyagolható megjegyezni a sofőr fél mosolyát a mondat hallatán. A felnőttek és a tinik is jóízűen majszolták a cukorkákat. Aki esetleg nem szerette volna megenni, az áthelyezte másik ülésre a cukorkát. Utazás során egy gyermek már nem nagyon bírta az utat. Anyukája mondta neki: Nemsokára leszállunk! Az első és a hátsó ajtó közötti négyes székeknél ültek. A megállóba érve a sofőr azt mondta: Az első ajtón is le lehet szállni! A hátsó ajtónál tele volt a busz utasokkal, kihívás lett volna átvergődni a leszálláshoz. Az anyuka hálás volt, és megköszönte a lehetőséget, ami szintén nagyon kedves volt a sofőrtől. Azt gondolom fontos, hogy ezeket a történeteket is elmeséljük. Igenis vannak különlegesen kedves buszsofőrök is Székesfehérváron! Az én napomat ezek a kedvességek jobbá tették. Remélem, hogy másokét is. Még ha cukorkát nem is kaptam és nem engem ért a segítség, akkor is megérintettek ezek az apró gesztusok és a mosolygós arcocskák végig a buszban. Szerző: Olvasó