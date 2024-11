Új forgalmi rend

Egyirányúsítás, sebességkorlátozás, várakozás korlátozása ... Ezekkel az intézkedésekkel próbálták Fehérvár történelmi belvárosa — lényegében a Március 15. utca és a Kossuth Lajos utca — forgalmát a kor követelményeihez igazítani az utóbbi években – számolt be a Hírlap fél évszázada a címlapon.

„Az első intézkedést még hét évvel ezelőtt, a második kettőt már a közelmúltban hozták. Az intézkedések jótékony hatása azonban csak rövid ideig tartott. A Március 15. utcában és a Kossuth Lajos utcában lényegében állandósultak a torlódások, a forgalom növekedésével fokozódott a balesetveszély is. Ez tette szükségessé, hogy újabb intézkedéseket hozzanak. A terv szerint november 15-től , az üzletek áruellátását szolgáló célfuvarok kivételével minden járművet kitiltanak a Gagarin tértől (ma Országzászló tér, szerk.!) kezdve a Március 15. utcáról, a Táncsics utcáról, a Kossuth Lajos utcáról és a Liszt Ferenc utcáról. A kitiltás 7 órától 21 óráig tart minden napon."

Futballünnep Lajoskomáromban

A labda gömbölyű, így elvileg bárki nyerhet – szokták mondani a labdarúgás kedvelői. 30 esztendővel ezelőtt pedig a csoda be is következett Lajoskomáromban, amikor egy Magyar Kupa meccsen a falusiak fiai hőssé váltak, megverték a Kispest-Honvédot! Gondolták, lejönnek a libalegelőre, pórul jártak. Horog László újságírónk beszámolójából egy részlet:

„Hegyi Zoltán jó huszonnyolcról megeresztett egy szabadrúgást, ami annak rendje és módja szerint be is vágódott Rott hálójába. Amikor Horváth sporttárs, a játékvezető befejezettnek tekintete az összecsapást, a község presszójában hatalmas ünneplés kezdődött. A televízió sportműsora ország-világgal tudatta a szenzációs hírt, az edző, Mosberger Pál „látványos repülésbe” kezdett, ugyanis a falu erősebbjei szorgalmasan dobálták a levegőbe. Az egyik fő szurkoló Szalai Imre — anno, szépreményű kapus volt az ifiben—a futballistákat dicsérendő nótát is fabrikált, melynek kezdő taktusai imigyen hangzanak. Futballista koromban, kijártam a lajosi arénába. Egész álló héten át hallgattam a Pali bácsi ukázát. Mert míg a Honvéd a labdát a mi pályánkon kereste, Hegyi Zoli a szabadrúgást benyeste..."