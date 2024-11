Mint ismert, az Alba Regia Táncegyüttes számára igazán különleges a 2024-es év: az 1949 óta működő, Európa-díjas táncegyüttes 75 éves jubileumát ünnepli már év elejétől kezdve nagyszerű rendezvényekkel, amelyekben visszanyúlnak a gyökerekhez, emlékeznek, hagyományokat ápolnak. Az utóbbihoz tartozott a szombati hagyományőrző esemény is: Márton-napi családi táncházba hívogatott az Alba Regia Táncegyesület, a hívó szóra pedig sokan hallgattak.

Kicsik és nagyok egyaránt táncra perdültek. Az Alba Regia nagyszerű estét varázsolt a Malom utcába.

Fotó: Nagy Norbert

Majoros Róbert, az ARTE művészeti vezetőjével is néhány szót váltva elégedettségének adott hangot a FEOL-nak. Mint fogalmazott, nagy öröm, hogy a jól ismert arcok mellett mindig van több új is. Természetesen rájuk is gondoltak ezen a nagyszerű estén. És valóban!

Mosolygós arcok mindenütt!

Fotó: Nagy Norbert

Érdemes volt már kora este érkezni, ugyanakkor későn is távozni a Malom utcai Táncházból, amely ismét egy olyan helyszínné avanzsált, ahol találkozhattak egymással a néptáncot szeretők, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki magáénak érezte ezt a csodálatos színteret akár csak egy estére is. Kézműves foglalkozás, népi gyermekjátszó, csikóbál és folyamatos tánctanítás szerepelt a repertoárban. A szokásoknak megfelelően a Galiba zenekar adta a talpalávalót, amely felpezsdítette a hangulatot. Újdonságként egyébként az este folyamán a délszláv táncházi hagyományt is felelevenítették.