A Rummikub egy olyan társasjáték, mely leginkább a rablórömihez hasonlítható. Bár a szabályok java megegyezik ezzel a kártyajátékkal, a Rummikubot nem kártyalapokkal, hanem azokat helyettesítő műanyaglapokkal játsszák, méghozzá úgy, hogy ezeket a számokat kis tartókon vagy táblán kell elhelyezni. Éppen emiatt a metódus miatt hívják a Rummikubot táblás röminek is. Ez a játék egyre inkább kezd teret hódítani, pedig nem új keletű, hiszen 1980-ban Az Év Játéka lett.

A Rummikub Móron is egyre népszerűbb, és így történhetett, hogy október 15-én Fenyves Péter polgármester köszöntötte az V. Ezerjó Rummikub Kupa 88 nevezőjét. Az országos nyílt versenyre 18 különböző településről érkeztek Mórra, és éppen a házigazdák egyik erőssége, egy móri hölgy lett a legjobb.

Fersch Miklósné a móri csapat tagja lett a kupagyőztes. Őt követte Oroszlány Istvánné Budapestről, illetve Gombás Imréné Szolnokról.

Mint megtudtuk, az első 15-ben öt móri versenyző is szerepelt, így jó eredményt ért el Fersch Miklósné mellett, Babonics Erika, Monostori Terézia, Farkas Zoltánné és Wittner Jánosné is. A kimagasló eredményre rendkívül büszke a Móri Ezerjó Nyugdíjas Egyesület teljes tagsága is.